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Bakan Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı 197'ye düştü

DHA

Bakan Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı 197'ye düştü


Ali Can ZERAY/KEŞAN (Edirne), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye terörle mücadelede önemli bir noktaya geldi. Bu akşam itibariyle söylüyorum, Türkiye'deki terörist sayısı, içerideki ilk kez 200'ün altına düştü, 197'ye geldi. Bunu şunun için söyledim. Terörden arındırılan Türkiye huzurlu bir Türkiye'dir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'nin Keşan ilçesi Gökçetepe Tabiat Parkı´nda AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nın kapanış programına katıldı. Kampta AK Parti´li gençlerin coşkuyla karşıladığı Bakan Soylu, konuşması sırasında gençlerin yoğun talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefondan gençlere seslenen Erdoğan, "Her şeyden önce bu buluşmanızı İstanbul'dan en kadim duygularla selamlıyorum. Geceniz kutlu olsun, geleceğiniz kutlu olsun. Bugünkü bu buluşmanız, inanıyorum ki sadece Edirne değil, Trakya'nın geleceği için de hayırlara vesile olsun. İnşallah en yakın zamanda sizlerle bir arada olmanın hasreti içerisindeyim. Bunu da özellikle bildirmek istiyorum. En kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi gönderiyorum, gözlerinizden öpüyorum" dedi.
'BİRLEŞMİŞ  MİLLETLER'İN KARŞISINDA TÜRK EVİNİN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında yarın Amerika Birleşik Devletleri´ne gideceğini ve orada Türk Evi´nin açılışını yapacağını belirterek, "Y kuşağı da, Z kuşağı da, X kuşağı da şu anda karşımda. Siz bu kuşakların tamamını teşkil ediyorsunuz. Bu kuşakları kimseye kaptırmadan, 'bu kuşaklar AK Parti'de toplanmıştır' demenizi de özellikle sizlerden bekliyorum. Yarın da Amerika Birleşik Devletleri yolculuğumuz var. Birleşmiş Milletler´in karşısında Türk Evi'nin açılışı yapacağız. Türk Evi de New York'ta çok çok muhteşem bir sembol olacak. Tek bayrak, tek devlet, tek vatan. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu. Erdoğan'ın konuşmasına coşkulu karşılık veren gençler uzun süre tezahüratta bulundu.
'TERÖRLE MÜCADELEDE 200'ÜN ALTINA DÜŞTÜK'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlere hitaben yaptığı konuşmasında Türkiye'nin terörle etkin mücadelesine değindi. Türkiye'deki terörist sayısının 200 altına düştüğünü belirten Bakan Soylu, "Türkiye terörle mücadelede önemli bir noktaya geldi. Bu akşam itibariyle söylüyorum, Türkiye'deki terörist sayısı, ilk kez 200'ün altına düştü, 197'ye geldi. Bunu şunun için söyledim. Terörden arındırılan Türkiye huzurlu bir Türkiye'dir" dedi.
Hakkari ve Şırnak'ta eğitimdeki başarıyı da anlatan Soylu, "Size şu rakamı vereceğim. Geçen hafta sel bölgelerinden bir fırsat bulup Hakkari, Şırnak ve Van'daki sınır duvarlarında yaptığımız fiziki ve teknolojik sistemlerin hangi aşamada olduğunu görmeye gittim. Hakkari'ye indim, cuma vaktiydi sonra esnafa bir selamünaleyküm demek istedik. O esnada yanıma bir genç geldi, dedi ki, `Efendim ben üniversiteyi kazandım´ dedi. Dedim ki, ne güzel hayırlı olsun. Ben normal bir iş olarak gördüm. `Nereyi kazandım biliyor musunuz? Tıp fakültesini kazandım´ dedi. Size bir rakam okuyacağım şimdi, 2016 yılında Hakkari'de tıp fakültesini kazanan kişi sayısı: 9. 2017-2018 yılında sıfır. 2018-2019'da sıfır. 2019-2020 yılında 4, 2020-2021 yılında tıp fakültesini kazanan sayı 19. Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesini, hükümetimizin, Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin mücadelesinin ne olduğu belki bu rakamlarla ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.
'TERÖRDEN TEMİZLENEN İLLERDE TURİZM ARTTI'
Terörden temizlenen illerde turizmin arttığına dikkati çeken İçişleri Bakanı Soylu, "Geçen hafta Ağrı'ya gittik. Ağustos ayında Ağrı Dağı´na tırmanışta her gün 600 650 kişilik kamp var, en zirveye kadar. Sevgili gençler, arkadaşlar bizim ülkemize huzur yakışır, kardeşlik yakışır, beraberlik yakışır, zenginlik yakışır, güçlü ve büyük Türkiye yakışır. Şunu bilmenizi isterim, yapacak çok işimiz var, Türkiye'nin yapacak çok işi var. AK Parti'nin yapacak çok işi var, milletimizin yapacak işi var, Cumhur İttifakı´nın yapacak çok işi var, Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacak çok işi var" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ali Can ZERAY
2021-09-18 23:40:34

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