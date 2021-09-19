Edirne'de kadınlar bisikletlerini süsleyip, tura çıktı



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)OTOMOBİLSİZ kentler için bisiklete dikkat çekmek isteyen kadınlar tarafından Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Edirne'de çok sayıda kadının katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'de ilk olarak 2013 yılında İzmir'de 'Sema Gür' isimli kadının girişimi ve bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteği ile başlayan ve bu tarihten itibaren her sene düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinin Edirne'de bu yıl 5'incisi gerçekleştirildi. Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda buluşan kadınlar, çiçekler ve çeşitli süs eşyalarıyla süsledikleri bisikletleriyle Edirne sokaklarında bisikletin de var olduğunu belirtmek için tur attı.

Edirne Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Esranur Demircan, turun bu yıl dünyada 30 ülkede toplam 120 şehirde gerçekleştirildiğini söyledi. Demircan,"Amacımız bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasın dikkat çekmek, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek" dedi.

Demircan, kadın ve erkeklerin toplumda aynı hak ve yükümlülüklere sahip olduğunu hatırlatarak, "Biz binlerce kadın; pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-09-19 18:16:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.