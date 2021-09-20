Telsiz anonsunu duyan polislerden kan bağışı



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'de, kan bağışı kampanyası düzenlenirken, emniyet haber merkezi de telsizden anonsla polis memurlarına, kan bağışına katılmaları bildiriminde bulundu. Anonsu duyan emniyet mensupları, kan vermek için sıraya girdi.

Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan kampanya kapsamında kan bağışı TIR´ı, Emniyet Müdürlüğü karşısındaki Atatürk Parkı´na getirildi. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da kan bağışı TIR´ına gelerek bilgi aldı. Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi´nde görevli Dr. Erhan Aksoy, kanın sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek, "Stoklarımızda bulunsun ki acil durumlarda hastalarımızda hemen kullanabilmemiz gerekiyor. 1 kişinin vermiş olduğu kan, 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Koronavirüs sürecinde stoklarımızda ciddi azalma oldu. O yüzden kurumlarımızın ve halkımızın verdiği destekler, kan bağışı için çok önemli. Biz de Emniyet Müdürlüğü'müzle birlikte şu an organizasyon içindeyiz. Bundan önce olduğu gibi kan bağışı desteklerine bugün topluca devam ediyorlar. Onların nezdinde tüm kurumları kan bağışı kampanyası düzenlemeye davet ediyorum" dedi.

Emniyet haber merkezi de telsizden anonsla polis memurlarına, kan bağışına katılmaları bildiriminde bulundu. Anonsu duyan emniyet personeli, kan vermek için sıraya girdi. Polis memurları ve büro amirlerinin yanı sıra Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin de kan bağışında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-09-20 16:14:19



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