Rektör Tabakoğlu: “Batı Trakyalı öğrencilere kapılarımız sonuna kadar açık” Batı Trakya’dan Edirne’ye gelen İskeçeli öğrenciler, Rektör Tabakoğlu ile bir araya geldi

Türkiye’de, Balkanlar ve Batı Trakya’dan en fazla öğrenciye ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesi, ilk misafirlerini ağırladı. 20212022 EğitimÖğretim yılında Trakya Üniversitesini kazanan ve kesin kayıt işlemlerini tamamlamak üzere Batı Trakya’dan Edirne’ye gelen İskeçeli öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve üniversite yöneticileri ile bir araya geldi.

Türkiye’de yükseköğretim alanında uluslararası öğrenciler için çekim ve cazibe merkezi olma yolunda önemli bir ilerleme kaydeden ve Balkanlar başta olmak üzere 80 farklı ülkeden binlerce uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesi, Batı Trakya’dan gelen öğrencilerini ağırladı.

20212022 EğitimÖğretim yılında yurt dışından öğrenci kabulü ile Trakya Üniversitesinin farklı bölümlerine yerleşen çok sayıda İskeçeli öğrenci, kesin kayıt işlemlerini tamamlamak ve üniversitenin açtığı Türkçe Yeterlilik Sınavı’na girmek için Trakya Üniversitesi’ne geldi. Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi önünde toplanan Batı Trakyalı öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Türker Tüküç ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları karşıladı. Oldukça samimi ve sohbet havasında gerçekleşen buluşma, çay ve simit ikramıyla başladı. Öğrencilerle tek tek tanışarak kazandıkları bölüm ve okullar hakkında bir süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yeni eğitimöğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.



"Türkiye’de, en çok Balkanlı öğrenciye ev sahipliği yapan üniversiteyiz"

Trakya Üniversitesinin gerek Balkanlar’dan gelen öğrenci sayısı gerek Balkanlar odaklı çalışmaları ile Türkiye’deki en önemli eğitim kurumlarının başında geldiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Trakya Üniversitesi'nin uluslararası olmasına büyük önem veriyoruz. Göreve geldiğimizde bin 300 olan uluslararası öğrenci sayısında bu yıl 6 bini geçmeyi hedefliyoruz. Bunun yaklaşık 5 bini Balkanlardan geliyor. Türkiye’de, en çok Balkanlı öğrenciye ev sahipliği yapan üniversiteyiz. Balkan üniversitelerinin iştirakiyle çok güçlü bölgesel bir kuruluş olan Balkan Üniversiteler Birliği’nin kurucu üyesi ve kalıcı genel sekreteriyiz. Şu an 81 olan üye sayısının yakın gelecekte 100’ü geçmesini bekliyoruz. Mezunlarımız; iş dünyası, devlet kurumları, akademik dünya ve uluslararası kurumlarda karar alma mekanizmalarının her kademesinde etkin bir şekilde görev alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi olarak Balkanlara ve Batı Trakya’ya her zaman ayrı bir önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Batı Trakya’ya bir sözümüz var. Trakya Üniversitesi’nde okumak isteyen tüm Batı Trakyalı öğrencilere, kapılarımızı sonuna kadar açık tutuyoruz. Özel kontenjanlar açarak, mevcut kontenjanları her geçen yıl artırarak daha fazla gencimize üniversite imkânı sunuyoruz. Yeter ki evlatlarımız okusunlar, hayallerinden vazgeçmesinler. Burada gelip öğrenim görüp kendilerini her alanda geliştirebilsinler, ilgi alanlarını bulabilsinler. Batı Trakya’da yaşayan tüm soydaşlarımıza, evlatlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.



“Trakya Üniversitesi büyük bir aile ve sizler de artık bu ailenin birer parçasısınız.”

Trakya Üniversitesi’ne gelen uluslararası öğrencilerin her zaman yanında olduklarını aktaran Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da, “Öğrencisinden mezununa, akademisyeninden çalışanına kadar Trakya Üniversitesi büyük bir aile ve sizler de artık bu ailenin birer parçasısınız. Burada görev yapan tüm personelimiz ile siz evlatlarımıza mutlu ve huzurlu bir aile ortamı sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Burada size her konuda destek ve yardımcı olacak işin ehli, güçlü bir ekip var. Bazı bölgeler var ki bizler için ayrı bir öneme sahip. Bunların başında da tabi ki Batı Trakya geliyor. Buradan üniversitemizde bin 200’ün üzerinde öğrencimiz var. Yani siz arkadaşınızı İskeçe’den, Gümülcine’den daha kolay burada bulursunuz. Burası sizin yeriniz, eviniz. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Eğitiminizin sonunda donanımlı bir şekilde ülkenize dönüp çok iyi hizmetlerde bulunacağınıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.



“Hayalini kurduğum yerdeyim”

Batı Trakya’dan gelen ve Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne yerleşen Sudenaz Belük, hayalini kurduğu üniversitede olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Hayatımın en önemli anlarından birini yaşıyorum. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Trakya Üniversitesi’nde eğitim almak Batı Trakya’daki pek çok gencin hayali. Hayallerimize kavuşmamıza yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. İskeçe’de Trakya Üniversitesi’nin adını çok duydum. Buradan mezun olanlar gerçekten güzel, kaliteli bir eğitim aldıklarını söylüyorlardı. Araştırdım ve sonunda karar verdim. Mezun olduktan sonra orada yaşayan aileme ve soydaşlarımıza yardımcı olmak istiyorum” dedi.

Buluşmada, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Trakya Üniversitesi yöneticileri ile bol bol sohbet etme imkânı bulan Batı Trakyalı öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni de yakından tanıyan gençler, kendilerine gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik ile Batı Trakyalı gençlerin eğitimine desteklerinden dolayı Trakya Üniversitesine teşekkür etti.

