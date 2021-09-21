Kaçak avcı avladığı 2 bıldırcın ile suçüstü yakalandı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerinin Enez ilçesinde yaptığı denetimlerde yasa dışı avlanan 1 avcı avladığı 2 bıldırcın ile suçüstü yakalandı.

DKMP Edirne Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Edirne’nin Enez ilçesinde Gala Gölü Milli Park Şefliğince yapılan denetimlerde 2 adet vurulmuş bıldırcına el konuldu.

Ayrıca yasa dışı avlandığı gerekçesiyle 1 avcıya idari yaptırım uygulandı.

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