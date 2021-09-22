Tarihi Taş Köprü, evler arasında kayboldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Taş Köprü, evler arasında kayboldu

DHA

Tarihi Taş Köprü, evler arasında kayboldu


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, tarihi Muradiye Camii'ne geçişleri sağlayan ve halk arasında 'Taş Köprü' olarak bilinen tarihi köprü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Zamanla çevresi evlerle kaplanan ve gözden kaybolmaya başlayan köprünün ciddi bakıma ihtiyacı olduğunu söyleyen, Edirneli tarih araştırmacısı Altay Bayatlı, "Aslında bu köprü için Edirne'de 'kayıp köprü' diyebiliriz. Mahalle arasında kalarak kaderine terk edilmiş durumda. Ciddi derecede restorasyon istiyor. Bu tarz yaya köprülerine nadir rastlıyoruz" dedi.
Edirne'nin Menzilahir Mahallesi'nde bulunan, 15'inci yüzyıldan kalma Muradiye Camii'ne geçişlerin sağlanması için yine aynı dönemde yaptırıldığı düşünülen ve halk arasında 'Taş Köprü' olarak bilinen tarihi köprünün, çevresini kaplayan evlerin arasında yok olma tehlikesi bulunuyor. Çok gözlü köprüden zaman içinde tek göz kalırken, oluşan tahribat da dikkat çekiyor. 
'CAMİLERİN YANINA YAPILAN NADİR KÖPRÜLERDEN'
Kentte tarihi köprüler üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan, tarih araştırmacısı Altay Bayatlı, köprünün ciddi bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Bayatlı, "Köprümüz yaya köprüsü. Camilerin yanına yapılan nadir köprülerden bir tanesi fakat günümüzde sokak içinde evlerin arasında kalmış durumda. Bayezid Külliyesi için Edirne'de nasıl ki camiye ulaşmak için köprü yapmışlarsa burada da aynı şekilde camiye daha rahat ulaşabilmek için ki Muradiye aynı zamanda bir mevlevihanedir, mevlevihaneye ulaşmak için bu şekilde bir yaya köprüsü yapmışlardır. Anladığımız kadarıyla köprünün genişliği de yaklaşık bir at arabasının geçebileceği boyutlarda. O nedenle buradan ufak da olsa birtakım yükleri de taşıdıklarını anlayabiliyoruz" dedi.
'CİDDİ RESTORASYON İSTİYOR'
Köprünün çok bakımsız olduğunu vurgulayan Bayatlı, "Ciddi bir restorasyon istiyor ve eğim yapmış durumda. Büyük ihtimalle burası mevsimlik bir dere yatağı gibi alan olması gerekiyor. Bu tip yerlere bu şekilde mevsimlerde rahat geçilebilmesi için yaya köprüleri yapıyorlardı. Bildiğimiz kadarıyla 15'inci yüzyılda 2'nci Murad döneminde yapılmış. Şu anda gördüğümüz tek gözlü fakat tahminimce bu köprü biraz uzundu önceden. Belki bir gözü daha içeride kalmış olabilir yani köprülerin ulaşımda ne kadar önemli bir obje olduğunu görmekteyiz. Camilerin de yanına bu şekilde küçük de olsa köprüler yapılarak rahatlıkla insanların, cemaatin oraya ulaşması sağlanmaktaydı" diye konuştu.
'CİDDİ DERECEDE YAPILAŞMA VAR' 
Köprünün ihmal edildiğini söyleyen Bayatlı, "Ciddi derecede yapılaşma söz konusu. Ben daha önce gelip incelediğimde köprü daha açık durumdaydı. Yani iki kanadını da en azından görebiliyorduk, şu anda oldukça eğim vermiş durumda, aynı zamanda da kemerin iki tarafına da ayaklara yerleşim olmuş durumda. Enteresan şekilde zamanında suyun aktığı yerlerden şu anda yaya geçişleri de olmakta. Burasının kurtarılması gereken bir köprü olduğunu düşünüyorum çünkü çok bilinmiyor. Tamamen mahalle arasında kalmış durumda ve Muradiye'nin bir parçası olarak görüyorum ben bu köprüyü" dedi. 
'KAYIP KÖPRÜ'
Altay Bayatlı, köprüyü 'Edirne'nin kayıp' köprüsü olarak nitelendirerek, "Aslında bu köprü için Edirne'de 'kayıp köprü' diyebiliriz. Mahalle arasında kalarak kaderine terk edilmiş durumda. Ciddi derecede restorasyon istiyor. Bu tarz yaya köprülerine nadir rastlıyoruz. Edirne'de buna benzer küçük yaya köprüsü yok. Zaten bu da dahil 13 ayakta kalan taş köprü var. Bu da onlardan biri. Bana kalırsa çok önemli bir köprü çünkü camiye ulaşımı sağlamak için çok nazik ve hoş şekilde imar edilmiş fakat günümüzde gördüğümüz gibi mahalle arasında kalarak ciddi bakım istemekte. Gerçekten çok üzücü bir durum. Umarım en kısa zamanda restorasyona alınır ve düzenlenir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-09-22 09:51:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Önce karantinayı ihlal etti, sonra doktorla tartıştı
YEREL HABERLER Önce karantinayı ihlal etti, sonra doktorla tartıştı
Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden yüz yüze eğitim açıklaması
YEREL HABERLER Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden yüz yüze ...
Kaçak avcı avladığı 2 bıldırcın ile suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak avcı avladığı 2 bıldırcın ile suçüstü yakalandı
Kasaplar Çarşısı'nın tek kadın çalışanı: "Kasap kız" hayaline kavuştu Kasap kızın hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Kasaplar Çarşısı'nın tek kadın çalışanı: "Kasap kız" ...
Dayı yeğen kavga etti, yol ortasında cinayet işlendi
YEREL HABERLER Dayı yeğen kavga etti, yol ortasında cinayet işlendi
Edirne´de, husumetlisini sokak ortasında tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Edirne´de, husumetlisini sokak ortasında tabancayla ...
İpsala’da bu parkla tır şoförlerinin bekleme çilesi sona erecek
YEREL HABERLER İpsala’da bu parkla tır şoförlerinin bekleme çilesi ...
Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Altı asırlık köprüde restorasyon çalışmaları başladı
Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı
YEREL HABERLER Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona ...
Keşan polisi kanıyla Kızılay’ın yardımına koştu
YEREL HABERLER Keşan polisi kanıyla Kızılay’ın yardımına koştu
Düşürdüğü maske yüzünden kaza yaptı Araç içinde düşen maskesini almak istedi, yol kenarındaki bariyerlere çarptı
YEREL HABERLER Düşürdüğü maske yüzünden kaza yaptı Araç içinde düşen ...
Rektör Tabakoğlu: “Batı Trakyalı öğrencilere kapılarımız sonuna kadar açık” Batı Trakya’dan Edirne’ye gelen İskeçeli öğrenciler, Rektör Tabakoğlu ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Tabakoğlu: “Batı Trakyalı öğrencilere ...
Telsiz anonsunu duyan polislerden kan bağışı
YEREL HABERLER Telsiz anonsunu duyan polislerden kan bağışı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.