İpsala’da öğrenci servisleri denetlendi

Azerbaycan, Ermenistan'ın döşediği 16 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı imha etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne’nin İpsala ilçesinde taşımalı sistemle eğitim veren okullara öğrenci taşıyan servis minibüsleri, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Milli Eğitim yetkililerince denetlendi.

İpsala merkezde yapılan denetim, İpsala Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Deniz ile personelin katımıyla gerçekleştirildi. Uygulamada, sürücülerin servis kurallarına uyup uymadıkları ve evrakları kontrol edildi. Denetimlerin süreceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.