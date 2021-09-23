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AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mercan, hayatını kaybetti

DHA

AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mercan, hayatını kaybetti


Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı ve iş insanı Mustafa Mercan (52), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 
Edirne´deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde 3 aydır karaciğer kanseri tedavisi gören ve sağlık durumu ağırlaşan AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mustafa Mercan, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası iş insanı Mustafa Mercan´ın ölümü, siyaset ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.
Mustafa Mercan, 2014´te AK Parti´den Keşan belediye başkanı adayı, 2015'te de milletvekili adayı olmuştu. Mercan´ın cenazesi, bugün Keşan ilçesindeki Hersekzade Ahmet Paşa Camii´nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2021-09-23 10:23:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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