AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mercan, hayatını kaybetti

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı ve iş insanı Mustafa Mercan (52), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Edirne´deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde 3 aydır karaciğer kanseri tedavisi gören ve sağlık durumu ağırlaşan AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mustafa Mercan, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası iş insanı Mustafa Mercan´ın ölümü, siyaset ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.
Mustafa Mercan, 2014´te AK Parti´den Keşan belediye başkanı adayı, 2015'te de milletvekili adayı olmuştu. Mercan´ın cenazesi, bugün Keşan ilçesindeki Hersekzade Ahmet Paşa Camii´nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2021-09-23 10:23:03
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