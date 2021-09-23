AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mercan, hayatını kaybetti (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Edirne´nin Keşan ilçesinde hayatını kaybeden AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı ve iş insanı Mustafa Mercan, toprağa verildi. Ailesi tarafından morgdan alınan Mercan´ın cenazesi, Hersekzade Ahmet Paşa Camii´ne getirildi. Cenazeye, Mercan ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Mercan ailesi, cami kapısında taziyeleri kabul etti. Mustafa Mercan´ın cenazesi, ikindi vakti Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık´ta toprağa verildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-09-23 18:02:07



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