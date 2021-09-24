Bakan Gül'den CHP’li Çeviköz’ün açıklamalarına tepki Bakan Gül: “Mavi Vatan'da bağımsızlığımızı kıyamete kadar koruyacağız”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP’li Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan ile ilgili "Saldırgan ve yayılmacı algı oluşturuyor" sözlerini eleştirerek, “Bu ülkenin hedeflerine ile ideallerine yabancı olduğunuzu ve bu ülkenin gücüne inanmadığınızı gösteriyorsunuz. Mavi Vatan'da bağımsızlığımızı kıyamete kadar koruyacağız” dedi.

Edirne’de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Gül, CHP’li Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan ile ilgili açıklamasını eleştirdi.



“Bu asla kabul edilemez”

Mavi Vatan dedikçe muhalefetin rahatsız olduğunu söyleyen Bakan Gül, muhalefetin ülkenin hedeflerine de yabancı olduğunu belirtti. CHP’nin Dış Politikalardan Sorumlu Ünal Çeviköz’ün, Mavi Vatan sözünden ve Türkiye’nin tutumundan rahatsız olduğunu ifade eden Bakan Gül, “Türkiye’nin bölgesinde oyun kurucu olmasını saldırganlık olarak görüyor. Bu asla kabul edici bir tutum değildir. Asla kabul edilemez. Tarihimizin hiçbir anında saldırganlık, yayılmacılık, emperyalist emeller hiçbir zaman olmamıştır” dedi.



“Bu ülkenin hedeflerine de ideallerine de yabancı olduğunuzu gösteriyorsunuz”

Bakan Gül, CHP’li Çeviköz’ün açıklamalarını asla kabul etmediğini belirterek, “Bu topraklara ait olan hiçbir kimse vatanımız için tarihimiz için bunu asla kullanamaz. Siz bu millete de bu milletin haklı tezlerine de yabancı olduğunuzu bu açıklamalarınızla gösteriyorsunuz. Bu ülkenin hedeflerine de ideallerine de yabancı olduğunuzu gösteriyorsunuz. Bu ülkenin gücüne inanmadığınızı gösteriyorsunuz. Mavi Vatan söyleminden rahatsız olan zihniyet, güçlü Türkiye’den rahatsız olan zihniyettir. Biz Mavi Vatan'da da ülkemizin her karış toprağında da egemenliğimizi bağımsızlığımızı kıyamete kadar koruyacağız” ifadelerini kullandı.

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