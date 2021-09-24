Geliri öğrencilere gidecek çeşmenin para haznesi çalındı



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 1 lira karşılığı 10 litre su veren ve elde edilen gelirin eğitim bursu olarak dağıtılması planlanan mahalle çeşmesinin para haznesi çalındı, tabelasına da zarar verildi.

Keşan Belediyesi'nin '11 mahalleye 11 hayır çeşmesi´ projesi kapsamında Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki Turna Bayırı Sokak'a hayır çeşmesi yapıldı. 1 lira karşılığı 10 litre su veren ve elde edilen gelirin eğitim bursu olarak dağıtılması planlanan çeşmenin para haznesi çalındı, tabelasına da zarar verildi. Çeşmenin bir hafta önce hizmete girdiğini hatırlatan Yukarı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Nedim İşlek "Bu yapılan nedir, böyle rezillik olur mu, vatandaş, 1 liraya ne alabiliyor? Suyun litresi marketlerde şu an 1 lirayı geçiyor. 1 litreye 10 litre su alınıyor ve buradan elde edilen para ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim bursu olarak verilecek. Bu kadar vicdansızlık hangi gönülde yatar. Aldığı para haznesini hurdacıya satmaya kalksa 1 liraya satamaz. Ama verdiği zarar, insanlara zarar. Tabelaya da zarar vermişler. Tabelanın amblemini söküp almış. Her şeyin güzel olmasını istiyoruz, haftası gelmeden zarar veriyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

'İNSANLAR ÇEKİNMEYE BAŞLADI'

İşlek, '11 mahalleye 11 hayır çeşmesi´ projesi kapsamında hayrat yaptırmak isteyenlerin konuyu kendisine sorduklarını belirterek, "Çeşmenin nasıl yapıldığını sordular. Belediyenin proje başlattığını söyledik. Anneleri, babaları adına çeşme yaptırmak istiyorlar. Ama insanlar çekinmeye başladı. `Yaptıracağız yine tahrip olacak´ demeye başladılar. İnsanları da çekingen hale getirdiler. Yazık" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-09-24 14:37:46



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