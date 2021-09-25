Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni öğrencileri ile çevrimiçi tanıştı

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, bu yıl eğitim öğretim hayatına başlayan öğrencileri için çevrim içi olarak uyum programı düzenledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, öğrencileri yükseköğretim sınavlarında gösterdiği başarıdan dolayı kutlayarak başladığı konuşmasında, “Eğitimöğretime başladığımız bugün yaşamınızın yeni bir dönemine ve çok verimli geçeceğine inandığım bir dönemine giriyorsunuz. Emin olun önünüzdeki 4 yıl göz açıp geçinceye kadar geçecek ve sürecin sonunda sizler birer meslek sahibi olarak ülkemizin hatta dünyanın dört bir yanına en değerli varlık olan insanın sağlığına, hastalıklarının iyileştirilmesine ve önlenmesine katkı vermeye başlayacaksınız. Çok değerli ve donanımlı hocalarınızla bu dört yıllık süreçte sağlık sistemine en yüksek katkıyı verebilmeniz için sizleri modern eğitimin getirdiği tüm imkân ve teknikleri kullanarak her koşulda meslek ilkelerine bağlı kalan, bilimsel ilkeler ve doğrular ışığında hareket eden, insana ve sağlığına ön yargısız yaklaşan, sağlık hizmeti almak için başvuran bireylere ve hastalarına karşı güler yüzlü olan, mesleği dolayısıyla öğrendiği sırları saklayan, bireysellikten uzak, meslektaşları ve insan sağlığı için hizmet eden, tüm paydaşlarla dayanışma ve ekip ruhu içerisinde hareket eden, kendisine ve mesleğine saygısı olan, dürüstlükten asla ödün vermeyen, en önemlisi vicdan sahibi hemşireler, diyetisyenler, fizyoterapistler, odyologlar ve sağlık yöneticileri olarak yetiştirmeye elimizden gelenin en iyisini yaparak fakültemiz ve üniversitemizin tüm imkânlarını kullanarak katkı vermeye çalışacağız” dedi.

Pandemi koşullarına da değinen Prof. Dr. Sedat Üstündağ “Bu yıl sağlığınızı ön planda tutarak kuramsal eğitim dâhil eğitimimizi olağan şekilde devam ettirmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu konuda en büyük güvencemiz tam aşılanmış olmanızdır. İçinizde aşı olmayan varsa aşı olmaya davet ediyorum. İnternet sayfamızdaki anketimizle aşılama durumunuzu takip etmeye devam ediyoruz. Aşılarımız tam olsa da maske, mesafe ve hijyen kurallarını tam uygulamaya devam etmek sağlığımızı korumanın vazgeçilmez ilkeleridir” ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduğunu ve Trakya Üniversitesinden mezun olmanın donanım açısından ayrıcalık olduğunu vurgulayarak “Sağlık sektöründe bilgili ve donanımlı olmak tek başına yeterli değildir. Vicdanlı olmak lazım. Bizim asla bir kişi olmadığımızı, bir kişinin yüz kişi, belki bin kişi olduğunu anlamak ve bilmek lazım. Sağlık hizmeti gecegündüz, bayramtatil demeden çalışma gerektiren bir sektör. Ama insanlara faydalı olmak, insanların güler yüzlerini görmek inanın tarif edilebilecek bir duygu değil. Bizler de sizlerin eğitimöğretim sürecinde üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ilk dersi gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, 20212022 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak kendisinin de Trakya Üniversitesi mezunu olduğunu vurguladı.

Öğrencilerimizi çok özlediğimizi ifade eden Rektör Yardımcısı Murat Türkyılmaz, “Sizden beklentimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmenizdir. Ayrıca aşı olmayan öğrencilerimizin, kendileri başta olmak üzere arkadaşları ve hocalarının sağlığını korumak için aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Sağlığınız bizim önceliğimiz. Sağlıklı bir eğitimöğretim hayatı geçirmeniz için tüm çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

Geçtiğimiz yıl online eğitim konusunda en başarılı üniversitelerden biri olduğumuzu dile getiren Prof. Dr. Murat Türkyılmaz “Bu konuda emeği geçen hocalarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederim. Trakya Üniversitesi sadece bu bölgede değil tüm Balkanlarda en güçlü üniversitelerden biridir. Sağlık Bilimleri Fakültesi, en çok uluslararası öğrenciye sahip fakültemiz. Mezun olduğunuzda benim Tanzanya’da, Balkanlarda, Avrupa’da, Asya’da arkadaşlarım var diyeceksiniz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun saygı ve sevgi dileklerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından öğrencilere; Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Melahat Akgün Kostak, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sevgi Özdinç, Odyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Bulut ve Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aysu Zekioğlu tarafından Tanıtım Dersi; Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Güner tarafından “Serhat Şehrimiz: Edirne” Fakülte Sekreteri Ethem Herdem tarafından “Eğitim ve Sınav Yönetmeliğimiz” Tıp Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi H. Tülin Elmaslar Mert tarafından “Covıd19 İnfeksiyonu ve Korunma” Dr. Öğr. Üyesi Ülfiye Çelikkalp ve Öğr. Gör. Cem Mısırlı tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi verildi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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