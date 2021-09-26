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Edirne'de üniversitede ilk ders öncesi yurt kaydı yoğunluğu

DHA

Edirne'de üniversitede ilk ders öncesi yurt kaydı yoğunluğu


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Trakya Üniversitesi'ne kayıt yaptıran ve yurt hakkı kazanan çok sayıda öğrenci, ilk dersin başlamasına saatler kala Kredi ve Yurtlar Kurumu Selimiye Kız Öğrenci Yurdu önünde kayıt yoğunluğu oluşturdu. Uzun aranın ardından yüz yüze eğitime başlayacak olmanın heyecanını yaşayan öğrencileri, aileleri yurt kapısına kadar bıraktı.
Türkiye genelinde üniversitelerde, uzun aranın ardından üniversitelerde ilk ders yarın başlayacak. Edirne'de ise Trakya Üniversitesi'ne kayıt yaptıran ve yurt hakkı kazanan çok sayıda öğrenci bugün Kredi ve Yurtlar Kurumu Selimiye Kız Öğrenci Yurdu önünde kayıt yoğunluğu oluşturdu. Kayıt işlemlerini son güne bırakan öğrencilere, aileleri de eşlik ederken kalabalık nedeniyle uzun süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Kimi öğrenci ve velilerin, yurt önünde bulunan yeşillik alanlara oturup, sıranın kendilerine gelmesini bekledikleri görüldü.
'ÇOK YOĞUNLUK VAR'
Üniversiteyi kazanan kızını yurda kaydettiren Yavuz Özyolcu, yoğunluktan dolayı biraz beklemek zorunda kaldıklarını söyledi. Özyolcu, "Kızımı bıraktım yurda. Eğitim fakültesinde okuyor. Çok yoğunluk var, biz de girmekte biraz zorlandık. İnşallah eğitim sorunsuz başlar. Bu pandemiyi de inşallah atlatırız" dedi.
Üniversiteyi yeni kazanan arkadaşına yardım için gelen Ömer Faruk Kurtcebe de oluşan yoğunluktan şikayet etti. Kurtcebe, "Arkadaşım buraya kayıt olmaya geldi. Çok eşyaları vardı biz de yardım etmeye geldik. Bu işlemi bir güne sığdırmaya çalışmak çok mantıksız geliyor. Şu anda herkes dip dibe. Şu anda koronavirüs varsa horon tepiyor diyebilirim. Bu işlemi bir haftaya yayabilirlerdi veya 1 hafta geç açılabilirdi okul" şeklinde konuştu.
'KORONAVİRÜSTEN DOLAYI TEDİRGİNİZ'
Makina mühendisliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi Simge Nur Babacan ise koronavirüs dolayısıyla bir arada kalmaktan çekindiklerini dile getirdi. Babacan, "Henüz kaydımı yaptırmadım yurt için. Kayıt yaptırıp içeriye geçeceğim. Neredeyse 1,5 saattir bekliyorum. Eşyalarım da çok. Tek başıma taşıyamayacağım için arkadaşımı çağırdım. Biraz özledik arkadaşlarımızla birbirimizi ama yapacak bir şey yok. Artık kavuşacağız. Bunun yanında biraz tedirginiz koronadan dolayı çünkü Edirne'nin en kalabalık yurdu. Yaşayıp göreceğiz. İlk deneyimim olacak burada" diye konuştu.
VALİLİKTEN ÖĞRENCİLERE MESAJ
Edirne Valiliği de sosyal medya hesabından üniversite öğrencilerine seslenerek, yurtlar ve kamu misafirhanelerinin hazır olduğunu belirtti. Mesajda, "Eğitim için Edirnemize gelen sevgili gençler.  Sizlere sorunsuz bir eğitim ortamı temin edebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yurtlarımız, gereken durumlarda kamu misafirhanelerimiz sizler için hazır. İhtiyaç halinde KYK İl Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirsiniz" denildi.
 DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-09-26 14:39:33

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