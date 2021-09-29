Edirne’de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil önce yayalara sonra traktöre çarpmış

Edirne’de 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı feci kazanın detayları ortaya çıktı. Yapılan araştırmada, otomobilin önce yayalara sonra da traktörün römorkuna çarptığı belirlendi.

Kaza, EdirneUzunköprü ilçesi Malkoç köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K. (59) idaresindeki 34 HVG 70 plakalı Fiat marka otomobil, Uzunköprü istikametinden Malkoç köyü istikametine ilerlerken yol kenarında duran Mehmet Kortal (59) ve Nihal Büyükbağçe’ye (67) çarptı. Kontrolden çıkan otomobil 2 kişiye çarptıktan sonra Ahmet Büyükbağçe kontrolündeki 22 DK 928 plakalı traktörün römorkuna çarparak şarampole uçtu.



Otomobildeki 2 kişi de yaralandı

Şarampole devrilen otomobilde yolcu olarak bulunan G.T. (56) ve araç sürücüsü E.K. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza bölgesine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri 2 yayanın hayatını kaybettiğini tespit ederken, otomobilde yaralı olarak bulunan G.T. ve E.K. ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Mehmet Kortal ve Nihal Büyükbağçe’nin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından hastane morguna sevk edildi.

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