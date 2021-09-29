Edirne’de Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri başladı

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Merhum güreş ağası İbrahim Girgin anısına düzenlenen "Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri” Edirne'de başladı.

Merhum güreş ağası İbrahim Girgin anısına düzenlenen "Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri” davul, zurna ve cazgırların manileriyle Edirne'de başladı. İpsala fuar alanında başlayan güreşlerde pehlivanlar kol bağladıktan sonra peşreve çıktı.

Gün boyunca 54'ü başpehlivan, toplam 300 pehlivan minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, baş altı ve baş boyunda mücadele edecek.

Güreşlere Edirne Valisi Ekrem Canalp, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İpsala Belediye Başkanı ve Tarihi Kırkpınar Yağı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri Ağası Necmi Sezer, merhum güreş ağası İbrahim Girgin'in ailesi ve güreşseverler katıldı.

Güreşler bugün final mücadelelerinin ardından son bulacak.

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