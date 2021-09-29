Kore gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi Cemalettin Bozkıran, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan Kore gazisi Cemalettin Bozkıran, 89 yaşında hayatını kaybetti. Cemalettin Bozkıran için Uzunköprü ilçesi Büyükşehsuvarbey Mahallesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende gazinin eşi ve çocukları gözyaşı döktü. Törene, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Alay Komutanı Topçu Kurmay Albay Mustafa Demirel, İlçe Müftüsü Engin Çiçek, Büyükşehsuvarbey Mahallesi Muhtarı Kamil Dinç ve askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar katıldı. Bozkıran’ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, askerlerin omuzlarında Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına taşındı. Bozkıran cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında Uzunköprü Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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