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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emine Erdoğan'ın projesinden ilham aldılar, Rumeli kıyafetlerinden defile gerçekleştirdiler

İHA

Emine Erdoğan'ın projesinden ilham aldılar, Rumeli kıyafetlerinden defile gerçekleştirdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın projesinden ilham alınarak Edirne Valiliğince oluşturulan BalkanRumeli kıyafetlerinin sergilendiği defile, Ekmekçizade Ahmet Paşa kervansarayında gerçekleştirildi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp'in yanı sıra kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve davetlilerin izlediği "Bir Rumeli Hikâyesi" adlı programdaki defile beğeni topladı. Programda Rumeli'nin Sesi Etnik Müzik Orkestrası konser verdi. Balkan Halk Dansları Topluluğu da gösteri sundu.
Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp öncülüğünde, Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği koordinesinde, geçmişteki Türk medeniyetinin yakın coğrafyadaki nadide folklorik değerlerini günümüze taşımak maksadıyla 2 yıl önce başlatılan ve 40 kişilik ekiple hazırlanan kıyafet koleksiyonu, tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayında görücüye çıktı.
Olgunlaşma Enstitülerinin himaye ettiği projelerin çıkış noktasını oluşturduğu "Rumeli Işığı" koleksiyonunda dikilen yaklaşık 30 Balkan Rumeli günlük ve merasimlik kadın, erkek kıyafetleri tarihi kervansaraydaki podyumda izleyenlerin beğenisine sunuldu.

"Edirne Balkanların başkentidir"
Vali Canalp, program sonunda yaptığı konuşmada Balkan coğrafyasının kültürel anlamda çok zengin olduğunu vurgulayarak, “Bizim yaşamış olduğumuz coğrafya, haritada var olduğundan çok daha büyüktür. Bu coğrafyada çok sayıda kültür, dil ve din bir aradadır. Her zaman söylediğimiz bir söz vardır, o da Edirne Balkanların başkentidir, bu gösteri bir kez daha bunu kanıtlamış oldu. Burada sergilenmiş eserlere baktığımızda 3 dinden eserleri, kültürel motifleri görmemiz mümkündür. Bunun hepsinin bir arada yaşamasına sağlayan da Edirne olmuştur Edirneliler olmuştur, tüm Edirnelilere buradan saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Ayrıca bu gecenin hazırlanmasında emeği olan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” dedi.
Program sonunda Edirne Valisi Ekrem Canalp defilede emeği geçenlere teşekkür ederek çiçek verdi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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