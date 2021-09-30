Rektör Tabakoğlu: “ASPİLSAN ile iş birliği yapmaktan mutluyuz”

Türkiye’nin enerji konusunda öncü firmaları arasında yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN enerji, Kayseri, İstanbul ve Ankara’nın ardından Edirne’de, Trakya Üniversitesi çatısı altında bir ArGe ofisi açtı.

Trakya Üniversitesi Teknopark’ta açılışı gerçekleştirilen ofis, sanayi ve üniversite iş birliği ile enerji alanında önemli çalışmaların ve aktif olarak üretimin gerçekleştirileceği bir üs olarak hizmet verecek.

Teknolojik altyapısı, güçlü akademik kadrosu ve Teknopark’ı ile ArGe ve inovasyonun bölgedeki üssü olan Trakya Üniversitesi ile ülkemizin en önemli enerji firmalarından biri olan ASPİLSAN arasında iş birliği protokolüne imza atıldı. İki kurum arasında birçok alanı kapsayan iş birliğinin ilk adımı olarak, Trakya Üniversitesi Teknopark’ta ASPİLSAN ArGe Ofisi açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 98 hisse ile sahibi olduğu ASPİLSAN ENERJİ ile Trakya Üniversitesi, temiz ve yenilenebilir enerji alanı başta olmak üzere pek çok alanda ortak projeler geliştirecek. Bölgede inovasyonun ve ArGe’nin merkez üssü olan Trakya Üniversitesi Teknopark’ta ofis açan ASPİLSAN Enerji; TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerinde Trakya Üniversitesi ile birlikte hareket edecek. İkim kurum arasındaki iş birliği, üretime doğrudan katkı sağlayacak.

Edirne’de bulunmaktan ve Trakya Üniversitesi ile birlikte imza atılacak projelerin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy ise “İki kurumun iş birliğinde hem savunma hem de enerji sektöründe ülkemizin ilerlemesine hizmet edeceğiz. Yönetim olarak ekip arkadaşlarımızla üniversitesanayi iş birliğinde Trakya Üniversitesi’ne çok değer veriyoruz. Çünkü iş birliği taleplerimize bu kadar hızlı geri dönüş yapan başka bir kurum olmadı. Bu da Trakya Üniversitesi’nin sanayi ile iş birliğine ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Murat Türkyılmaz Hocamızın proaktif yaklaşımıyla kısa sürede çok hızlı bir yol aldık” dedi.

Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ASPİLSAN’ın Türkiye için stratejik öneme sahip bir kuruluş olduğunu belirterek, ülkemiz için böylesine önemli bir görevi üstlenen kurumla ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. İki kurum arasındaki iş birliği sayesinde ülkeye hizmetlerini sürdüreceklerini ifade eden Rektör Tabakoğlu, “Üretilen fikirler, alınan patentler sanayinin kullanımına sunulmadığında, ticari bir ürüne dönüşmediğinde maalesef bir değer kazanmıyor. Üniversite olarak son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımız, alanında uzman hocalarımız var. ASPİLSAN’ın sektördeki deneyimleri ile üniversitemizin gücünü birleştirmekten ve bilhassa enerji alanında, ülkemize değer katacak çalışmalara imza atmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu iş ve güç birliğiyle üretime doğrudan katkı sağlayacak somut adımlar atmış olacağız” şeklinde konuştu.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen görüşmelerin ardından kent gezisine katılan ASPİLSAN heyeti, Selimiye Camii, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık ve İmaret Müzeleri ile Güzel Sanatlar Fakültesi’ni ziyaret etti. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dekan Prof. Melihat Tüzün eşliğinde Mezuniyet Sergisi’ni gezen heyetin bir sonraki durağı Trakya Üniversitesi Teknopark oldu.

ASPİLSAN Enerji, Trakya Üniversitesi Teknopark’ta ArGe Ofisi Açtı

ASPİLSAN Enerji, Kayseri’de bulunan merkezin yanı sıra İstanbul ve Ankara’daki ARGE Merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Trakya Üniversitesi Teknopark’ta gerçekleşen açılış öncesi Trakya Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir tarafından faaliyetler hakkında bilgi verildi. Teknopark modellemesinin Kuzey Makedonya ve Kosova’ya ihraç edilmesi ile ülkemizin ihracat kalemine bir yenisini daha ekleyeceklerini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, faaliyet gösteren firma sayısı ve firmaların uzmanlık alanları ile istihdam edilen çalışanların niteliklerini aktardı.

Edirne ve Trakya’nın fırsatlarla dolu olduğunu ifade eden ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy, bu fırsatlara hızlıca çözümler üreterek büyük atılımlar ve kazançlar sağlanabileceğini belirtti. Trakya Üniversitesi Teknopark’ın model yapısını çok beğendiklerini ifade eden Ferhat Özsoy, burada açacakları ArGe merkez ofisini, temiz enerji alanında çok önemli çalışmalara imza atılacak bir üs olarak gördüklerini söyledi.

Toplantıda Edirne’nin sınır şehri olması ile sınır ötesi birçok ortak projenin hayata geçmesi için kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekilerek Trakya Üniversitesi’nin uluslararası öğrenci ve mezunlarının da bu noktada kritik bir rol üstlenebileceği vurgulandı.

Trakya Üniversitesi Teknopark’ta gerçekleşen tanıtım toplantısının ardından ASPİLSAN Edirne ARGE Merkezi’nin açılışına geçildi. Merkezin açılışı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Ongun Yalçın ve Genel Müdür Ferhat Özsoy tarafından kesilen kurdele ile gerçekleşti.

Açılış seremonisinin ardından Trakya Üniversitesi ve ASPİLSAN heyeti, TÜTAGEM’i ziyaret etti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş ve ekibi tarafından karşılanan heyet, TÜTAGEM’i gezerek laboratuvar hizmetleri, cihazlar ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen heyetler arası tanışma toplantısında ise iki kurum arasında hayata geçecek iş birlikleri üzerine fikir alışverişi yapıldı. Yazılım ve temiz enerji alanında akademik çalışmalar gerçekleştirilmesi ve bu alanda özel donanımlı öğrenciler yetiştirilmesine dikkat çekilen toplantıda heyetler arasındaki etkileşimin sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantılarda Trakya Üniversitesi’ni Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz başkanlığındaki, Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Prof. Dr. Ferhat Karabulut, Prof. Dr. Şaban Aktaş, Prof. Dr. Tolga Sakallı, Doç. Dr. Doğan Eryener, Doç. Dr. Ufuk Bağcı, Doç. Dr. Emre Atılgan, Doç. Dr. Erdoğan Bulut, Öğr. Gör. Serdar Özer ve Öğr. Gör. Burcu Özer’den oluşan heyet temsil ederken ASPİLSAN adına Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Ongun Yalçın, Genel Müdür Ferhat Özsoy, Plan Proje Yönetim Müdürü Evren Bıtıl, İstanbul ARGE Müdürü Emre Ata ve Proje Yöneticisi Mustafa Yemlihalıoğlu görüşmelere katıldı.

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