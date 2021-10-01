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Müze olacak tarihi cephe gerisi hastanesinde restorasyon başlıyor

DHA

Müze olacak tarihi cephe gerisi hastanesinde restorasyon başlıyor


Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Çanakkale Savaşı yıllarında cephe gerisi hastanesi olarak hizmet verilen, daha sonra hastane ve okul olarak da kullanılan tarihi taş binanın restorasyonu için çalışma başlatılıyor. Restorasyonu üstlenen firmanın çalışanları, binaya gelerek incelemelerde bulundu.
Keşan'da, Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi'nde bulunan ve 1914'te inşa edilip, Çanakkale Savaşı'nda cephe gerisi hastanesi olarak yaralı askerlerin tedavi edildiği daha sonraki yıllarda ise Kızılay ve memleket hastanesi olarak hizmet verilen bina, aralık ayında kent müzesi olarak kullanılmak üzere Keşan Belediyesi'ne devredildi. Binanın restorasyonu için proje hazırlanırken, yapılan duyurularla şehrin kimliğini yansıtan ve günlük hayatta kullanılan eski eşyalar, müze bünyesinde toplanmaya başlandı. Restorasyonu alan firma yetkilileri, bugün binaya gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmalara gelecek hafta başlanacağı belirtildi. 
`ORİJİNALİNE GERİ DÖNECEK´
Keşan Kent Müzesi Koordinatörü arkeolog Aslı Avcı, binanın bugün ayakta kalmış tescilli ender yapılardan olduğunu belirterek, "Eylül ayında ihalemizi gerçekleştirdik. Kazanan firmayla sözleşmemizi imzaladık. Önümüzdeki haftada restorasyon uygulamasına başlıyoruz. Restorasyon sürecinde plastik doğrama pencereler değişecek. Doğramalar ahşap olacak. Binanın dış yüzeyindeki duvarda iyileştirme çalışmaları yapılacak. Bina 1900´lerin başından bu yana iyi dayanmış. Binamızın dışında taş işlemeleri var. Onlar belirginleştirilecek, onarımları yapılacak. Öndeki merdiven yığma merdiven haline gelecek. Fotoğraflarda gördüğümüz eski hastanedeki haline geri dönecek. Yan tarafta bir merdivenimiz daha var. Orijinaline geri dönecek. İçerideki sıvaların hepsi sökülecek. Altından ne çıkacağını biz de bilmiyoruz. Belki de altından çok güzel taş duvarlar çıkacak. İçerideki kapılarda orijinaline uygun olarak ahşap yapılacak. Yerlerin ise restorasyon raporunda doğal taş olarak yapılacağı belirtildi. Bütün çatı değiştirilecek ve rapordaki şekline uygun olarak yeniden yapılacak" dedi.
`DETAY İŞLERDE DUVARLARIMIZ ÖNEMLİ´
Restorasyonunun itinayla yapılması gereken bir iş olduğunu kaydeden Aslı Avcı, "Restorasyon sıfırdan bir bina yapmak gibi değildir. İtina ile yapılmalıdır. 1 yıl olarak öngördük ama 1 yılı da aşabilir. Detay işlerde duvarlarımız önemli. İçeride de tesisat değişecek. Mekanik, elektrik işleri yapılacak. Restorasyon raporunda yazan detaylara bakılacak" diye konuştu. 
Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Avcı, bir yandan envanter işine devam ettiklerini belirterek, şehrin kimliğini yansıtan ve günlük hayatta kullanılan eski eşyaların müze bünyesinde toplanmaya devam edildiğini söyledi. Avcı, şu ana kadar 500´ün üzerinde envanter toplandığını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-10-01 15:49:28

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