Okul çıkışı önce İstiklal Marşı´nı söylediler, ardından Roman havası oynadılar

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde belediye bandosu İnönü İlkokulu´nda İstiklal Marşı programına katıldı. Öğrenciler, bando eşliğinde önce İstiklal Marşı´nı söyledi, ardından çalınan Roman havaları eşliğinde oynadı.

Keşan Belediye Bandosu, İnönü İlkokulu´nda okul çıkışı düzenlenen İstiklal Marşı programına katıldı. Programda, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da yer aldı. İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından bando takımı oyun havası çaldı. Öğrenciler, Roman havaları eşliğinde oynayarak stres attı.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-10-01 16:06:21



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