Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Cami ve mescitlerimiz, Beytullah'tır yani Allah'ın evidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Cami ve mescitlerimiz, Beytullah'tır yani Allah'ın evidir”

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Cami ve mescitlerimiz, Beytullah'tır yani Allah'ın evidir”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Edirne ziyaretleri kapsamında cuma namazında Selimiye Camisi'nde hutbe irat etti. Erbaş hutbesinde camilerin ve mescitlerin Allah'ın evi olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Erbaş, hutbesinde camilerin ve mescitlerin Allah'ın evi olduğunu belirterek, “Cami ve mescitlerimiz, Beytullah'tır yani Allah'ın evidir. İslam'ın nişanesi, tevhidin merkezi, vahdetin gür sedasıdır. Şehirlerimizin kalbi, hayatımızın merkezidir. İlim, irfan ve hikmet menbaıdır. Resuli Ekrem'in ifadesiyle cami ve mescitler, Allah katında beldelerin en sevimli olan mekanlarıdır. Kardeşlerim, cami ve mescitlerimiz, Kabe'ye, Mescidi Nebevi'ye ve Mescidi Aksa'ya duyduğumuz vefanın göstergesidir. Bizler Allah kelamıyla burada tanıştık. Peygamber varisleriyle burada buluştuk. Rahmani ve nebevi terbiyeyi burada aldık. Adap ve erkanı burada öğrendik. Birlik ve beraberliği, kardeşlik ve vefayı burada kuşandık” dedi.
Cami inşa etmenin önemine vurgulayan Erbaş, “Cami inşa etmek önemlidir ancak asıl önemli olan, camilerimizi varlığımızla imar etmektir. Zihinlerimizi ve gönüllerimizi caminin huzur iklimi ile buluşturmaktır. Kadını, erkeği, çocuğu, genci ve yaşlısıyla camilerimizi şenlendirmektir. Rabbimize ve birbirimize vefayı irfan mektebi camilerimizde pekiştirmektir” ifadelerini kullandı.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Hafta vesilesiyle camilerimizin hayatımızda ve gönül dünyamızdaki yerini yeniden idrak edeceğiz. Ömrünü din hizmetine adayan vefa erlerini, fedakar hocalarımızı, hademei hayratı, camileri imar, inşa ve ihya eden aziz milletimizi rahmet ve minnetle yad edeceğiz. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Peygamberimiz cami ve cemaate vefanın önemini 'Bir kişinin sürekli mescide, camiye gittiğini görürseniz onun imanına şahitlik edin.' buyurarak ne güzel müjdeliyor. Aziz kardeşlerim, hutbemi İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın içine koyduğu şu güzel dua ile bitiriyorum. 'Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli” şeklinde konuşarak hutbesini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okul çıkışı önce İstiklal Marşı´nı söylediler, ardından Roman havası oynadılar
YEREL HABERLER Okul çıkışı önce İstiklal Marşı´nı söylediler, ...
Müze olacak tarihi cephe gerisi hastanesinde restorasyon başlıyor
YEREL HABERLER Müze olacak tarihi cephe gerisi hastanesinde ...
Kontrolden çıkan araç yol kenarına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç yol kenarına uçtu: 1 yaralı
İpsala'da damlama sulama ile ilk defa ekilen çeltiğin hasadı yapıldı
YEREL HABERLER İpsala'da damlama sulama ile ilk defa ekilen çeltiğin ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İtibar suikastı yapılmaya çalışıldığını görüyoruz
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İtibar ...
Yaşlı nüfusu fazla olan Edirne’ye 200 yataklı huzurevi daha yapılıyor Huzurevinin temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER Yaşlı nüfusu fazla olan Edirne’ye 200 yataklı ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Diyanet, FETÖ, DEAŞ, PKK gibi örgütlere karşı her zaman gençleri bilinçlendirmiştir" Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Selimiye’de din görevlileriyle buluştu
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Diyanet, FETÖ, DEAŞ, ...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş Edirne'de "Edirne'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın açılışını yapacağız"
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ...
(Özel) 22 yaşındaki üniversiteli, hobisini ticarete dönüştürdü taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER (Özel) 22 yaşındaki üniversiteli, hobisini ticarete ...
Letonyalı Liene, çetik örmeyi öğrenip satışa başladı
YEREL HABERLER Letonyalı Liene, çetik örmeyi öğrenip satışa başladı
İpsala’da TOKİ’nin ilk tapu teslimi gerçekleşti
YEREL HABERLER İpsala’da TOKİ’nin ilk tapu teslimi gerçekleşti
Rektör Tabakoğlu: “ASPİLSAN ile iş birliği yapmaktan mutluyuz”
YEREL HABERLER Rektör Tabakoğlu: “ASPİLSAN ile iş birliği yapmaktan ...
Meriç Nehri'nde kuraklık alarmı
YEREL HABERLER Meriç Nehri'nde kuraklık alarmı
Emine Erdoğan'ın projesinden ilham aldılar, Rumeli kıyafetlerinden defile gerçekleştirdiler
YEREL HABERLER Emine Erdoğan'ın projesinden ilham aldılar, Rumeli ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti, çalışmalar ...
Edirne'de kuraklık nedeniyle Tunca Nehri dip seviyede
YEREL HABERLER Edirne'de kuraklık nedeniyle Tunca Nehri dip seviyede
Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kore gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
Kavga ettiği ağabeyini satırla yaraladı
YEREL HABERLER Kavga ettiği ağabeyini satırla yaraladı
Kel Aliço Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu
YEREL HABERLER Kel Aliço Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu
Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi
YEREL HABERLER Edirne'de Balkan ve Rumeli kıyafetleri defilesi
Edirne’de Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri başladı
YEREL HABERLER Edirne’de Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri ...
Kadın girişimciler, sınırları aşan proje için çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Kadın girişimciler, sınırları aşan proje için ...
Edirne’de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil önce yayalara sonra traktöre çarpmış
YEREL HABERLER Edirne’de 2 kişinin öldüğü kazada otomobil önce ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.