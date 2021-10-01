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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İtibar suikastı yapılmaya çalışıldığını görüyoruz (2)

DHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İtibar suikastı yapılmaya çalışıldığını görüyoruz (2)


'CAMİLER RUH KÖKLERİNİN BİRLEŞTİĞİ MEKANLAR OLMUŞTUR'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılışı ve Selimiye Camii'ndeki programının ardından Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Edirne Camileri ve Selimiye' sempozyumuna katıldı. Sempozyumda açılış konuşmasını yapan Erbaş, İslam, kültür ve medeniyetinin oluşup gelişmesinde önemli rol oynayan camilerin, tarih boyunca her zaman dini hayatın ve Müslümanlar tarafından kurulan şehirlerin merkezlerinde yer aldığını söyledi. Erbaş, "Camiler, hayatın bütün alanlarına yönelik değerlerin ruh köklerinin birleştiği mekanlar olmuştur. Peygamber efendimizin Medine'de inşa ettiği Mescid-i Nebevi bir ibadet yeri olmasının yanında, sorunların çözüme kavuşturulduğu, fakir ve kimsesizlerin himaye edildiği, sevgi, saygı, edep, ilim ve irfanın aşılandığı önemli bir merkez haline gelmiştir. Peygamber efendimiz İslam'ın en güzide topluluğu olan sahabe neslinin de Mescid-i Nebevi'de yetiştirmeye başlamıştır. Camileri inşa ve imar etmekten maksat elbette sadece fiziki yapısını ortaya çıkartmak değildir. Cami imarı aynı zamanda camilerin temsil ettiği tevhid, kulluk, özgürlük, barış, kardeşlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma gibi değerleri koruma, yaşama, onarma ve yaşatma sorumluluğunu da gerekli kılmaktadır. İslam tarihi boyunca bu gereklilik dikkate alınmak suretiyle yerleşim mekanları hep cami merkezli planlanmıştır" dedi.
'SELİMİYE DÜNYA MİMARLIK TARİHİNİN EN MUHTEŞEM ESERLERİNDEN BİRİSİ'
Türkiye'nin en güzel camileri arasında bulunan Edirne'deki Selimiye Camii'ni örnek gösteren Erbaş, "İstanbul ve Bursa ile birlikte ülkemizin en güzel camileri Edirne'de inşa edilmiş ve bu camiler yüzyıllarca varlığını sürdürmüş. Edirne'yi süsleyen muhteşem camiler arasında şüphesiz ki Eski Cami, Üç Şerefeli ve Selimiye Camii'nin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Milletimiz tarafından Seddi İslam olarak algılanan Edirne'nin odak noktasında Selimiye Camii ve külliyesi yer almaktadır. Mimar Sinan'ın 80 yaşında Sultan 2'nci Selim'in emriyle yaptığı ve 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii dünya mimarlık tarihinin muhteşem eserlerinden biridir" diye konuştu.
'CAMİLER TOPLUMUN HER KESİMİNE HİTAP EDECEK NİTELİKTE PLANLANMALI'
Günümüzde cami anlayışının ve planlamasının mevcut ihtiyaçlara göre yeniden ele alınması gerektiğine vurgu yapan Erbaş, "Gençlerin ilgisini çekmeyen, kadınlar için ibadet yerleri ayrılmamış, engellileri gözetmeyen, kitap ve okuma konusunda imkanlar sunmayan, müştemilatında çocuklar için Kur'an öğrenme mekanları bulunmayan camiler bugün maalesef işlevsel değildir. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı olarak camilerimizin, toplumun her kesimine hitap edecek nitelikte planlanmasını, herkesin rahat ve huzur içerisinde ibadetini yapabileceği şekilde tanzim edilmesini ve sosyal hizmetler sunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla bundan 5 sene önce başlattığımız 'Cami Mimarisi Standartları' projemiz tamamlanmış durumdadır. Bu projeyi tamamlayıp bir kılavuz haline getirerek bütün müftlüklerimize ulaştırdık. İnşallah bundan sonraki süreçte camilerimizin mimarisini, projesinden minaresiyle kubbesinin ahengine varıncaya kadar, ses düzenine, çocukların, kadınların, engellilerin, yaşlıların yani toplumumuzu oluşturan her katmandan insanın istifade edebileceği bir nitelikte yapılmasına özen göstereceğiz. Mevcut camilerimizdeki eksikleri de kılavuzumuza bakarak yerine getirmeye, tamamlamaya tüm müftülerimizle, imamlarımızla, yetkili dernek görevlilerimizle birlikte yerine getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
'CAMİLER BİR KÜLLİYE GİBİ İMAR EDİLMELİ'
Camilerin ihtiyaca göre tüm sosyal alanları barındırması gerektiğini de söyleyen Erbaş, "Camilerin şehrinin ruhuna ve görünüşüne güzellik katacak şekilde planlanması ve tüm unsurlarıyla orantılı olacak şekilde ve mimari yeniliğe göre inşa edilerek özgün eserler olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bundan sonra göstermeye devam edeceğiz. Camilerimizin ihtiyaca göre, Kur'an kursu, aile ve dini rehberlik kursu, çocuk oyun alanları, seminer salonları, sanat atölyesi, spor alanı, konferans salonu ve aş evi bunun gibi alanlarla bir külliye gibi imar edilmesine önem veriyoruz ve bütün milletimizi bu konuda başta görevlilerimiz olmak üzere cami inşaatlarıyla ilgilenen tüm insanlarımızı bu konuda hassas olmaya davet ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU
2021-10-01 19:29:26

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