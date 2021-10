Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Valiliği, düzensiz göçmenlerin Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolunda bulunan tesislerde, park halindeki TIR'ların dorselerinin brandalarını keserek, kaçak binmelerini engellemek amacıyla önlemlerin artırılması için tesisleri uyarıp, çevreye beton ya da tel duvar örülmesini istedi.

Edirne Valiliği, Kapıkule Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amirliği, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde TIR parklarındaki tesislerde göçmenlerin gizlice TIR'lara binmelerini önlemek için yeni kararlar aldı. Valilik, düzensiz göçmenlerin yasa dışı Avrupa ülkelerine geçmek için burada bulunan park ve tesislerde TIR'lara binmelerinin önüne geçmek amacıyla park alanlarının jiletli teller ile çevrilmesini istedi.

Edirne Valiliği'nden işletmelere gönderilen yazıda, "TIR´ların hizmet aldığı tesislere kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenlerin, TIR akışını büyük ölçüde yavaşlattıkları ve büyük zarar yola açtıkları gerçeği hareketle her tesis kendi alanının çevresini beton veya tel duvarlarla çevrelemesi, bu beton veya tel bariyerlerin üzerinde helezon jiletli tel olması, toplam yüksekliği en az 2,5 metre göçmenlerin giremeyeceği şekilde düzenlenmesi gerekmektedir" denildi.

ÖNLEM ALMAYAN TESİSLER KAPITALACAK

Yazıda, 1 Ocak 2022 tarihine kadar önlemlere uymayan tesisler hakkında cezai işlem ve kapatılma kararı verileceği belirtilerek, "Söz konusu tesislerin girişlerinde mutlaka güvenlik görevlisi çalıştırılması ile tesislerde TIR´lara mülteci, düzensiz göçmen girmemesi için her türlü güvenlik tedbirin alınması, bu çalışmanın en geç 1 Ocak 2022 tarihine kadar bitirilmesi, aksi taktirde cezai müeyyide uygulanacağı ve gerekirse söz konusu tesislerin kapatılacağı" denildi.

'10 SANİYEDE BİNİYORLAR, JİLETLİ TEL ÖNLEM OLMAZ'

Kapıkule yolu üzerinde TIR parkı işletmecilerinden Muhammet Ali Ulusoy, "Edirne Valiliği´nden bize göçmenlerin kaçak TIR´lara binmesini önlemek için tesissin etrafının tel örgüyle çevrilmesi istediğini yazılı bildiri gönderdi. Biz tesisi tel örgüyle çevirdik ama bu teller kesilip yıkılıyor. Duvar örelim, diyoruz ama göçmenler zaten merdivenle geliyor ve tırmanıyorlar. Jiletli tel olan tesislerde var ama onlarda park halindeki TIR´larda göçmen çıkıyor. Biz böyle önlem alamıyoruz. Bu göçmenlerin TIR´lara kaçak binmesini önlemeyecek. Yaklaşık 4 metre yükseklikte bulunan TIR´lara 10 saniyede biniyorlar. Buraya onları getirenler var, onların önlenmesi gerekir. Bu alınan tedbirler göçmenlerin kaçak binmesine önlemeyecek. Buraya gelmeleri önlenmeli" dedi.

TIR SÜRÜCÜLERİ KARARDAN MEMNUN

Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde çıkış yapmak için bekleyen TIR sürücüler ise valiliğin aldığı karardan memnun olduklarını dile getirdi. Sürücü Mustafa Aksoy, "Göçmenler kapalı araçlarla İstanbul´dan geliyor ve TIR parklarına bırakıyorlar. Ekipler TIR parkları alanlarını daha çok denetlemeli. Valiliğin aldığı önlemleri yerinden buluyorum. Geç alınmış bir karar. Parklarda sadece park parasını alıyorlar ve hiç tedbir almıyorlar" diye konuştu.

Barış Akgün ise "Mülteci sadece Türkiye'de değil her ülkelerde var. Avrupa'da TIR parklarında jiletli teller var. Valiliğin aldığı karar güzel bir karar ama geç kalınmış bir karar. Göçmenleri buraya getiren bunları kaçıran örgütler var. Bunların önüne geçilmeli" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-10-02 16:26:41



