(Özel) Komşularından görüp yapmaya başladı, işinin ustası oldu

Afyonkarahisar’dan 35 yıl önce Edirne’ye gelen Birnur Türkmen, komşularından görerek merak üzerine başladığı tarhana yapımında işinin ustası oldu. Türkmen, başlangıçta evde yaptığı tarhanayı artık lokantada müşterilerin beğenisine sunuyor.

Edirneli kadınların kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan tarhana yapımı devam ediyor. 35 yıl önce Edirne’ye gelen Birnur Türkmen, merak üzerine yapmaya başladığı tarhanada usta oldu. Türkmen’in Edirne’de boş bir arazide 23 kilo un, 70 kilo biber kullanarak yaptığı tarhanada en büyük destekçisi ise eşi oldu.



“Öğrendikten sonra kendim yapmaya başladım”

Komşuları kışlık yiyecek hazırlığı yaparken öğrenmeye karar verdiğini belirten Birnur Türkmen, “Herkes kışlık hazırlık yapıyor. Ben de heveslendim yapayım derken öğrendim ve kışlık yapmaya başladım. Edirne usulü tarhana kırmızı oluyor. Bizim oralarda beyaz oluyor. Yıllar oldu buraya özgü lezzetleri öğrendik ve çok seviyoruz. Komşularım yaparken ben de yapayım, boş oturmayım dedim. Komşularım 'Sana da kışlık yapalım. Yufka, tarhana, makarna yaparız' dediler. Bunları beraber yaptık. Sonra öğrendikten sonra kendim yapmaya başladım” dedi.

Eşi Mahmut Türkmen ile birlikte her yıl boş bir arazide tarhana yapan Birnur Türkmen, uzun emek vererek ürettikleri tarhanayı kış aylarında lokantalarında ve internette müşterileriyle buluşturuyor. Her sene Edirne’deki bir boş arazide tarhana yaptıklarını söyleyen Türkmen, “İlk olarak tarhana hamurumuz 20 gün bekledi. 20 gün sonra geldik burada kurutmak üzere parçalara ayırdık. Daha sonra kuruyunca ufalama işlemine geçeceğiz. 23 kilo un, 70 kilo biber kullandık. Bizim lokantamız var. Orada değişik çorba çeşitlerinin yanında acılı tarhana da servis ediyoruz. İnternet üzerinden de satışımız oluyor” ifadelerine yer verdi.



“Uğraşmalı ve bir o kadar zevkli bir iş”

Tarhana yapımı ve kurutma işleminde eşine yardımcı olan Mahmut Türkmen, tarhana yapımının uğraştırdığını, bir o kadar da zevkli ve lezzetli olduğunu söyledi. Kışlık yiyecekler ve tarhana yaparken eşine yardım ettiğini söyleyen Türkmen, "Tarhana yapmak zevkli bir şey. Tarhana yaparken ilk önce hamur olarak 20 gün bekleme süresi oluyor. Sonra ince ince dağıtıyoruz ve kurudukça ters çevirerek bu işlemi tekrarlıyoruz. Tarhana yarı gölgede kurutulması gerekiyor. Daha sonra parçaları süzgeçten geçiriyoruz ve toz haline getiriyoruz. Biraz uğraşmalı iş ama zevkli ve lezzetli” dedi.

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