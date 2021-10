Şentop: Bir canı sahiplendiğinizde sorumluluğun bilincinde olun

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/Keşan (EDİRNE), (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Prof. Dr. Mustafa Şentop, Hayvan Hakları Federasyonu'nun istatistiklerine göre Türkiye'de, satın alınan evcil hayvanların yüzde 60-70'inin bir süre sonra sokağa atıldığını söyleyerek, "Bir canı sahiplendiğiniz zaman lütfen aldığınız sorumluluğun bilincinde olun" dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Edirne'nin Keşan ilçesi Paşayiğit beldesinde yapımı tamamlanan, bin hayvan kapasiteli Keşan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde Şentop'a, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da eşlik etti.

Açılış kapsamında düzenlenen köpek güzellik yarışmasında dereceye girenlere ödül verilirken, TBMM Başkanı Şentop'a da 6 aylık köpek yavrusu hediye edildi. Köpeği sahiplenen Şentop, 'Baron' ismini verdi. Şentop, törende yaptığı konuşmada, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 72 dönümlük arazi üzerinde bin hayvan kapasiteli bir merkez olduğunu belirtti. Televizyonlarda ve sosyal medyada, zaman zaman hayvanların canına kıyan, eziyet eden, merhametten yoksun insanların haberlerinin yer aldığını belirten Şentop, bu konuda önceki yasama yılında adım attıklarını söyledi. Şentop, "Bu dehşet verici haberler, görüntüler hepimizi çok üzüyor. Kamuoyunun büyük çoğunluğunun uzun zamandır hayvanların korunmasına ve hayvanlara yönelik şiddetin cezalandırılmasına ilişkin yasal düzenleme yapılması konusunda ciddi bir beklentisi vardır. Milletimizin bu yüksek beklentisine elbette gazi meclisimiz duyarsız kalamazdı. Dört gözle beklenen Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin düzenlemeyi meclisimizden geçtiğimiz yasama yılında çıkarttık. Hayvanları mal ya da eşya olarak gören anlayışı kaldırdık ve onları can statüsüne kavuşturduk. Bu kanun düzenlemesi kapsamında hayvanlara karşı işlenen suçlara da hapis cezaları düzenlendi. Yine kanun kapsamında belediyelere sorumluluklar ve buna bağlı olarak mali destekler arttırıldı. Son çıkan yasal düzenlemelerle, insanlık ayıbı olarak petshoplarda olumsuz şartlarda bir meta aracı olan kedi, köpek satışlarını da artık yapılamaz hale getirdik" dedi.

'ALINAN HAYVANLARIN YÜZDE 60-70'İ SOKAĞA ATILIYOR'

Özellikle son günlerde sokak hayvanlarının barınmasının giderek zorlaştığına dair görüntülerin ortaya çıktığını ifade eden Şentop, "Malumunuz olduğu üzere sokak hayvanı dediğimiz sahipsiz, sokakta doğan, yaşayan ya da evden atılan başıboş bu hayvanlarla insanlar arasındaki etkileşimi sağlıklı boyutlarda tutup, halkla hayvan sağlığını güvence altına almak, devletimizin sorumluluğudur. Hayvan Hakları Federasyonu'nun istatistiklerine göre Türkiye'de evcil hayvanların satıldığı dükkanlardan alınan hayvanların yüzde 60 veya 70'i maalesef bir süre sonra sokağa atılıyor. Hüzünleri gözlerinden okunan ve terk edilen kedi ve köpeklerin kimi bir çocuğa karne hediyesi, kimi sevgiliye doğum günü hediyesi olarak önce seviliyor, hevesler geçince ya sokakların ya da hayvan barınaklarının sakini oluyorlar" diye konuştu.

'SORUMLULUĞUN BİLİNCİNDE OLUN'

Hayvanların konuşamasalar da terk edildiklerinin farkında olduğunu belirten Şentop, "Çoğu zaman yemeden içmeden kesilenler bile var aralarında. Hepiniz sahibine bir şey olduğunda onunla acı çeken, hatta sahibi öldükten kısa bir süre sonra yaşama son veren, veda eden, ölen hayvanların haberlerini okumuş, görmüşsünüzdür. Öyle ki sadakatleri nedeniyle heykeli bile dikilen hayvanlar var. Mesela Japonya'da metro çıkışında sahibini bekleyen köpek heykeli gibi. Sokağa atılan hayvanların başıboş şekilde üremesiyle, onlara ilgisiz davranmak suretiyle, caddeler ve barınaklar hızla doluyor. Bu sebeple özellikle belirtmek isterim ki, bir canı sahiplendiğiniz zaman lütfen aldığınız sorumluluğun bilincinde olun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Keşan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonra TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekiler barınağı gezdi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

