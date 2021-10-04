Edirne'de karma organize sanayi bölgesi projesine 'yürütmeyi durdurma' kararı



Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde kurulmak istenen ve köylülerin karşı çıktığı karma organize sanayi bölgesi (OSB) projesi için Edirne İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Köylülerin avukatı Bülent Kaçar, "Uzunköprü Karma OSB projesinin iptal edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyü merasında yapılması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne köylüler karşı çıktı. OSB'nin kurulacağı bölgenin orman ve tarım arazisi olduğunu belirten vatandaşlar, bölgenin göletlerine içme suyu havzası ve 14 bin dönüm sulu ve kuru tarım arazisine zarar vereceği gerekçesiyle dava açtı. Köylülerin açtığı 4 ayrı davanın 3'ünde OSB aleyhine 3 ayrı bilirkişi raporu verildi. Son davada ise Edirne İdare Mahkemesi, bilirkişi raporundaki, 'OSB alanın mutlak tarım arazisi ve özel ürün arazisi' tespitinden hareketle çalılık vasfında olmadığı, bu nedenle tarım kapsam dışı alan olarak nitelendirilemeyeceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

'KÖYÜMÜZDE OSB İSTEMİYORUZ'

Mahkemenin yürütmeyi durma kararının ardından köylüler toplanıp basın açıklaması yaptı. 'Köyümüzde OSB istemiyoruz' pankartı açan kalabalık adına davayı açanlardan Hasan Orman, "Kavacık halkı olarak mahkeme kararına saygı bekliyoruz. Mezarlığımıza, şehitliğimize, içme suyu kaynağımıza, göletimize, tarlamıza, Kavacık köyüne zarar verecek olan Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi'ni kurmamanız gerektiğini bilirkişi heyetleri söyledi, anlamadılar. Bilirkişi raporlar yazdılar yine anlamadılar. Kavacık köyü halkı olarak mahkeme kararına saygı bekliyoruz. Köyümüze ısrarla kurulmak istenilen OSB'den derhal vazgeçilmelidir" dedi.

'OSB PROJESİNDEN DERHAL VAZGEÇİLMELİ'

Köylülerin avukatı Bülent Kaçar, mahkemenin kararının ardından köyün bulunduğu alana yapılması düşünülen OSB'den vazgeçilmesi gerektiğini söyleyerek, "Kavacık halkına rağmen OSB kurulmaya çalışılan hazine arazileri 2011 yılında Karma OSB'nin katılımcısı Edirne İl Genel Meclisi tarafından 'TAB' alanı, yani 'Tarımsal Alt Bölge' ilan edilmiştir. Davacı müvekkiller adına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ve Edirne Valiliği'nden 'yürütmeyi durdurma kararının' ivedilikle uygulanmasını, bilime aykırılığı üç ayrı bilirkişi raporuyla kanıtlanmış ve dayanağı işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu mahkemece hüküm altına alınmış olan Uzunköprü Karma OSB projesinin iptal edilmesini talep ediyoruz. Karma OSB kurulmak istenen hazine arazilerine ilişkin tarım dışı alan kararının ve çalılık vasıflandırmasının açıkça hukuka aykırılığı hüküm altına alındığı için hukukun üstünlüğü ilkesi gereği Uzunköprü Karma OSB yönetimini bilime ve hukuka saygı çerçevesinde Karma OSB projesini Kavacık köyüne kurma ısrarından vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Köylülerden Sevim Ceylan ise, "Sulama kanalımızı, toprağımızı, otlak alanımızı kirletmelerine izin vermeyeceğiz. Köyümüze OSB istemiyoruz. Fabrika yapmak istiyorlarsa yol boylarında bir sürü kapalı fabrikalar var, o fabrikaları değerlendirsinler" dedi.

Sibel Necla Özen ise, "Topraklarımızda fabrikalar kurulmasına karşıyız, istemiyoruz. Fabrikalar topraklarımızı, havamızı kirletecek. Biz bu fabrikaların köyümüze gelmesini istemiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/UZUNKÖPRÜ(Edirne),(DHA)

2021-10-04 16:18:51



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