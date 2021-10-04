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Trakya Üniversitesi'nin yeni doktor adaylarına 'aşı' çağrısı

DHA

Trakya Üniversitesi'nin yeni doktor adaylarına 'aşı' çağrısı


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA) TRAKYA Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan 286 öğrenci, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, girişimcilik ve araştırma yönlerini geliştirme tavsiyesinde bulunduğu yeni doktor adaylarına, aşı olmaları konusunda da çağrıda bulunarak, "Lütfen aşılarınızı eksikse tamamlayın, olmamışsanız olun. Çünkü biz üniversite olarak yüz yüze eğitimi sürdürmek istiyoruz" dedi.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2003 yılından bu yana devam eden 'Beyaz Önlük' geleneği 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başlangıcında da sürdü. Fakülteyi kazanan 286 öğrenci için 75'nci Yıl Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törende TÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Muzaffer Demir, öğretim üyeleri ve aileler de hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmaıyla başlayan törende, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli Çalgılar Topluluğu da mini bir konser verdi. 
'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HAYALİMDİ'
Yeni öğrenciler adına konuşan Gamze Sabaz, "Bugün en zorlu ve kutsal mesleklerden olan hekimliğe ilk adımlarımızı atıyoruz ve ben dönem arkadaşlarım adına bu konuşmayı yapmaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Çocukluktan beri hayalini kurduğum, 'küçükken ne olacaksın?' diye sorulduğunda 'doktor olacağım' dediğim, yıllarca kazanmak için emek verdiğim hekimlik mesleğine ilk adımlarımı atacağım yerin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi olmasından gurur duyuyorum. Bu yolu bizimle yürüyen aileme, ailelerimize emekleri ve destekleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.
'286 ÖĞRENCİYE HOŞ GELDİNİZ DİYECEĞİZ'
Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Muzaffer Demir de fakültenin 2021-2022 eğitim öğretim yılında 236 öğrenci aldığını belirtti. Demir, "Bu öğrencilerin 138'i kız, 98'i erkek olmak üzere 236 kişi kayıt oldu. Beraberinde uluslararası öğrencilerimizi değerlendirirsek 18'i kız, 8'i erkek olmak üzere 26 uluslararası öğrencimiz var. Birinci sınıfa yatay geçişle 24 öğrencimiz kayıt oldu. Özetle bugün 286 öğrencimiz beyaz önlüklerini hocalarımız tarafından giyecek ve tıbbiyeye hoş geldiniz diyeceğiz" dedi.
'EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ AŞI'
Son 2 yıldır dünyanın mücadele ettiği Covid-19 hastalığına ve aşının önemine değinen Prof.Dr. Demir, "Salgının biyo-psikososyal etkilerini yaşadığımız bu olağanüstü dönemde gerek sağlık hizmetleri, gerekse eğitim süreçlerindeki zorlukları aşmak için çok çaba sarf ettik ve sarf etmekteyiz. Salgın ile mücadelede en önemli silahımızın aşılanma olduğu unutulmamalıdır. Öğrencilerimiz ve birlikte yaşadıkları aile bireyleri toplum sağlığı açısından oldukça önemli olan bu durumu unutmamalıdırlar ve onları aşı olmaya, olanların da ek dozlarını olmalarını beklemekteyiz. Öğrencilerimizin hep birlikte çaba harcayarak, destek vererek korumaya kararlıyız" diye konuştu.
'GİRİŞİMCİLİK VE ARAŞTIRMACILIK YÖNÜNÜZÜ DE GELİŞTİRİN'
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Osman Nuri Hatipoğlu da, ailelere gözlerinin arkada kalmamaları gerektiğini dile getirdi. Hatipoğlu, öğrencilere tavsiyede bulunarak, "Üniversitedeki eğitim hayatınıza yeni başlıyorsunuz. Buraya meslek sahibi olmak için geldiğinizi lütfen unutmayın. Bu süreci, mezuniyetten sonraki hayatınıza en donanımlı şekilde başlama fırsatı olarak değerlendirin. Mesleki gelişiminiz yanında girişimcilik yönünüzü, araştırıcılık yönünüzü geliştirmek içim çaba gösterin. Üniversiteniz sizlere bu yönlerinizi geliştirmek için çeşitli imkanlar sunmaktadır. En önemlisi de bilimsel faaliyetlere katılma isteğinizi hocalarınıza hissettirin belli edin. İnsan ilişkilerinizi ve iletişim yeteneklerinizi geliştirin. Ekip çalışmalarının bir parçası olun. Sadece okulunuzu, üniversitenizi değil Edirne'yi de tanıyın" ifadelerini kullandı.
'BİLİMSEL BİR ORTAMDA YETİŞECEKSİNİZ, MUTLAKA AŞINIZI OLUN'
Öğrencilere mutlaka aşılarını olmaları konusunda da çağrıda bulunan Prof.Dr. Hatipoğlu, "Lütfen aşılarınızı eksikse tamamlayın, olmamışsanız olun. Çünkü biz üniversite olarak yüz yüze eğitimi sürdürmek istiyoruz. Bu da dikkat ederseniz sevgili aileler, anneler ve babalar; sizler de mutlaka aşılarınızı olun. Çünkü burada hekim olacaksınız, bilimsel bir ortamda yetişeceksiniz. Bir hekimin, sağlık mensubunun aşıyı reddetmesini ben açıkçası anlayamıyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Prof.Dr. Hatipoğlu ve Prof.Dr. Demir, yeni öğrencilere beyaz önlüklerini giydirdi.  DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-10-04 16:59:01

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