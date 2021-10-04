Edirne’de takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

İHA

Edirne’de takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobil, 50 metre sürüklenerek ters döndü. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde KeşanUzunköprü karayolu eski üniversite kavşağında meydana geldi. Uzunköprü istikametine seyir eden 17 PH 342 plakalı Fıat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç ters döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’de Tıp Fakültesi öğrencileri için “Beyaz Önlük” töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne’de Tıp Fakültesi öğrencileri için “Beyaz ...
Trakya Üniversitesi'nin yeni doktor adaylarına 'aşı' çağrısı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi'nin yeni doktor adaylarına 'aşı' ...
Edirne'de karma organize sanayi bölgesi projesine 'yürütmeyi durdurma' kararı
YEREL HABERLER Edirne'de karma organize sanayi bölgesi projesine ...
(Özel) Yangın merdiveninin kilitli olduğu binada can pazarı Gözyaşlarına hakim olamadılar, hastaneye kaldırıldılar
YEREL HABERLER (Özel) Yangın merdiveninin kilitli olduğu binada can ...
TBMM Başkanı Şentop, Trakya’nın en büyük sokak hayvanları geçici bakım evini açtı TBMM Başkanı Şentop'a sokak köpeği hediye edildi
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Trakya’nın en büyük sokak ...
Şentop: Bir canı sahiplendiğinizde sorumluluğun bilincinde olun
YEREL HABERLER Şentop: Bir canı sahiplendiğinizde sorumluluğun ...
Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe yaptı
YEREL HABERLER Liseli gençler, sokak hayvanlarına kışlık kulübe ...
(Özel) Komşularından görüp yapmaya başladı, işinin ustası oldu
YEREL HABERLER (Özel) Komşularından görüp yapmaya başladı, işinin ...
Prof. Dr. Aytuğ: Hayvan sahiplenmeden önce düşünmek gerek
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aytuğ: Hayvan sahiplenmeden önce düşünmek ...
Edirne'de TIR'lara kaçak göçmen binişini önlemek için tesislere 'duvar' uyarısı
YEREL HABERLER Edirne'de TIR'lara kaçak göçmen binişini önlemek için ...
Trakya Birlik ayçiçeği önalım fiyatını arttırdı
YEREL HABERLER Trakya Birlik ayçiçeği önalım fiyatını arttırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.