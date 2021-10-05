Doç. Dr. Güvendir’in TÜBİTAK bilimsel eğitim etkinliği başvurusu onaylandı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Acar Güvendir’in yürütücülüğünde, lisansüstü eğitim alan öğrencilere yönelik, “Tüm Yönleriyle Ölçek Geliştirme Süreci” konulu TÜBİTAK bilimsel eğitim etkinliği başvurusu onaylandı.

Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında lisansüstü eğitimini sürdüren öğrencilerin ölçek geliştirme sürecini tüm yönleriyle öğrenmeleri amacıyla TÜBİTAK kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliğe, Prof. Dr. Adnan Erkuş, Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ergül Demir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Doç. Dr. Durmuş Özbaşı, Gaziantep Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yeşim Özer Özkan, Kocaeli Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kezer, Adıyaman Üniversitesi’nden Dr. Abdullah Faruk Kılıç eğitici olarak katkıda bulunacaklardır.

Türkiye'deki eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme programlarında lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerin hedef kitle olduğu etkinliğin başvuru tarihleri 04 Ekim5 Kasım Ağustos 2021 olarak belirlenirken program çevrim içi olarak 812 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

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