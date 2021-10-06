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Türk kolonyasına, İskandinav ülkelerinden yoğun talep

DHA

Türk kolonyasına, İskandinav ülkelerinden yoğun talep


Gurbet GÖKÇEResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)PANDEMİDE dünyanın tanıştığı Türk kolonyasına son aylarda İskandinav ülkelerinden gelen yoğun talep üzerine Edirne'de kolonya firması 24 saat çalışma düzenine geçti. Firmanın ihracat sorumlusu Burak Susesi, Finlandiya'dan firmanın gelip talepte bulunduğunu belirterek, "Dezenfektandan farklı bir ürün olduğu için onlardan ciddi talepler alıyoruz şu anda. Özellikle süpermarketlerin girişlerine koyma konusunda, restoranlara koyma konusunda kolonyada ciddi talep görüyoruz" dedi. 
Uzmanların, pandemide virüsten korunmak için maske ve sosyal mesafe kurallarının yanı sıra hijyen için de dezenfektan ve kolonya kullanımını tavsiye etmesi, özellikle kolonyaya olan ilgiyi artırdı. Türkiye'nin en eski kozmetik ve kolonya firmalarından Pereja da Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan tesislerde, ABD, Avusturya, Avrupa ve Asya ülkelerinden gelen taleplerin ardından şimdi de özellikle İskandinav ülkeleri olarak adlandırılan Kuzey Avrupa ülkeleri, Finlandiya, Norveç, İsveç, Danimarka gibi ülkelerden yoğun talep aldı. 
'İSKANDİNAV ÜLKELERİNDEN YOĞUN TALEP'
Firmanın ihracat sorumlusu Burak Susesi, sektörde Kuzey Avrupa ülkelerine hakim olan Finlandiya'dan bir firma temsilcilerinin Edirne'deki fabrikalarına gelerek kolonyayı tanımak için incelemelerde bulunduğunu ve siparişler verdiğini söyledi. Bu talepleri karşılamak için eylül ayı başından itibaren aralıksız 24 saat çalışma düzenine geçtiklerini belirten Susesi, şunları söyledi.
"Özellikle pandemi döneminde Avrupa, Amerika, Avustralya, keza Asya pazarı ve Afrika'dan çok ciddi talepler oldu. Bunun akabinde şu anda Kuzey Avrupa ülkelerinden ciddi talepler alıyoruz. Bunun nedenini araştırdık, şöyle bir sonuca vardık. Avrupa'daki Türklerden etkilenen yabancılar, özellikle kuzey tarafları, İskandinav ülkeleri dediğimiz İsveç, Finlandiya, Norveç gibi ülkelerden de ciddi bir talep oldu. Türklerden etkilenerek, dezenfektandan farklı bir ürün olduğu için onlardan ciddi talepler alıyoruz şu anda. Özellikle süpermarketlerin girişlerine koyma konusunda, restoranlara koyma konusunda kolonyaya ciddi talep görüyoruz. Genelde yurt dışındaki haber ajanslarında, Türkiye'deki kolonyalarla ilgili haberleri görmüşler. Bir şekilde bize ulaştılar ve kolonyanın nasıl üretildiğini, nelerden oluştuğunu bunları öğrenmek için bizzat bize geldiler. Biz de fabrikamızı gezdirdik, kolonya kültürünün nasıl bir kültür olduğunu, nerelerde kullanıldığını bizzat anlattık. Akabinde burada ne amaçla ve nasıl tüketildiğini öğrendikten ve ülkelerine döndükten sonra ciddi talepler ve siparişlerle bize dönüşler oldu."
Susesi, yurt dışında yaşayan Türklerin pandemi döneminde kolonya tüketimini artırdığına dikkat çekerek, "Yabancılar bunlar etkilenerek, 'bunlar ne tüketiyor, acaba bu kolonyanın iksiri nedir?' diye ilgilerini çekti açıkçası. Bundan sonra onlardan etkilenerek nasıl bir ürün olduğunu araştırmaya başladıklarında zaten haberlerde de görünce, Türkiye'deki birçok kolonya firmasına ulaştılar. Bunlardan biri de biziz. Şimdi Finlandiya, İsveç, Norveç gibi ülkelerden ciddi talepler alıyoruz. Yetiştirmeye çalışıyoruz açıkçası. Onların da bizim kültürümüz olan kolonyayı tanıması bizler için çok önemli" dedi.
'OKULLAR AÇILINCA YENİDEN TALEP ARTTI'
Firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Şendoğan Susesi, pandemi döneminde kolonyaya yoğun talep olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de sayın bakanımızın 2020 yılında 10 Mart'ta ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından ciddi talep başladı. Bundan öncesinde kolonya ülkede tüketimi yavaş yavaş azalıyordu. Yeni gençlerimiz parfüm ve değişik ürünleri kullanıyordu. Fakat sayın bakan açıkladıktan sonra ciddi bir artış oldu. Özellikle o artıştan sonra yavaş yavaş yaz dönemlerinde normal seviyeye döndük ama eylül ayında okulların açılmasının ardından kolonya talebinde ciddi artış yaşandı. Tabii her şey kolonya değil. Her şeyden önemli olan hepimiz aşı olalım. Kolonya hijyenik bir temizleyici ama her şeyden önemli olan aşılarımızı unutmamalıyız. Aşı her şeyden önemli. Sadece kolonya kısa da olsa bir önleyicidir. Kolonya Covid-19'dan önce Türkiye'de tonaj olarak azalmaya başlamıştı. Çünkü gençler kolonyayı kullanmıyordu. Bizim zamanımızda eski bayramlarda her eve gittiğimizde ellere kolonya sıkılıyordu. Hastaya kolonya götürülürdü. Yeni nesilde kolonya kullanımı azalırken Covid-19 başladı, bu da kolonyanın önemini bir kat daha artırdı. Gençlerde de buna yönelik hijyenik olarak kolonya kullanımı ön plana çıktı. O nedenle artık halkımız kolonyasını çantasında bulunduruyor" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇE-Resul ORUÇOĞLU
2021-10-06 11:43:00

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