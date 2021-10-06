Emekli astsubaylar, afetle mücadelede güce güç katacak

Edirne İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) İl Başkanlığı arasında afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmaları, afet farkındalık eğitimleri ve ‘2021 Afet Eğitim Yılı’ kapsamındaki faaliyetlerin eş güdüm içinde yürütülmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

‘TEMAD Edirne İl Başkanlığı bir AFAD gönüllüsüdür’ etiketini gururla taşıyacaklarını söyleyen TEMAD Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş, bu yoldaki ilk adımı attıklarını ifade etti. Herhangi bir doğal afet veya acil durumda milletin yardımına koşacak ilk kurumlardan birisinin AFAD olduğunun bilincinde olduklarını aktaran Bildiş, bu yolda destek olmayı milli bir görev olarak üstlendiklerini belirtti.

AFAD tarafından düzenleyecek eğitim programları ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması faaliyetlerine destek olmak için hazır olduklarını dile getiren Bildiş, “TEMAD bünyesinde, görev süresi boyunca aldığı eğitimler ve tecrübelerinden oluşan bilgi birikimlerinin, yine milletimizin ihtiyaç duyacağı alanlarda değerlendirildiğini görmek bizleri mutlu edecektir. AFAD gönüllüsü olmaktan onur ve gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Muhabereden, telsiz kullanımına, haberleşmeden, lojistiğe teknik bilgi ve donanıma sahip yetişmiş insan gücü olan astsubayların afetin her alanında görev almasının, afetle mücadeledeki güçlerine güç katacağını söyleyen Edirne Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, tüm vatandaşlara AFAD gönüllüsü olma çağrısında bulundu.

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