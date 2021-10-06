Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğday 2 lira 681 kuruştan satıldı

Balta ve satırla saldırdı! İki kez nasıl serbest kaldı

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 2 lira 681 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2 lira 681 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:

"Buğday kg en düşük (TL) 2,589 En yüksek (TL) 2,681

Ayçiçek kg En düşük (TL) 5,795 En yüksek (TL) 6,588

Süpürge teli kg En düşük (TL) 12,500 En yüksek (TL) 12,500.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.