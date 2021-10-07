Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerinin sorumluluk sahasında bulunan ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen trafik eğitimlerinde ‘Yaya geçidi kullanımı ve yaya önceliği’ konularında bilgilendirme yapıldı.

Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde Uzunköprü Jandarma Komutanlığında görevli 4'üncü Kademeli Uzman Çavuş Uğur Ulu tarafından öğrencilere yapılan bilgilendirmede, kontrollü yaya geçişi kuralları, yaya önceliği, trafik işaretleri ve kuralları ile emniyet kemeri kullanımı konuları detaylı olarak anlatıldı. Yapılan bilgilendirme eğitimi sonrası öğretmen ve öğrenciler, aldıkları eğitimin çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Jandarma ekipleri, eğitim sonrasında öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıttı.

Eğitimlerin devam edeceğini belirten Küplü Gazi İlkokulu Müdürü Turan Yılmaz, “Bugün okulumuzda yaya geçidi etkinliği yaptık. Okulumuzda öğrencilerimize trafik kuralları anlatıldı. Birçok konuda bilgiler aktarıldı. Jandarma trafik ekipleri tarafından verilen eğitimlerimiz devam edecek" dedi.

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