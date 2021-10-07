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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de toplanan atıklar üretim sahalarında değerlendiriliyor

İHA

Edirne’de toplanan atıklar üretim sahalarında değerlendiriliyor

“Sıfır Atık” ve “Yeşil Üniversite” çalışmaları kapsamında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü tarafından biriktirilen 2 bin 800 kilogram kâğıt atık geri dönüşüme kazandırıldı.
İsrafın önlenmesi, çevrenin korunması ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek amacıyla çalışmalarını yürüten Trakya Üniversitesi birimlerinde geri dönüşüm faaliyetleri devam ediyor. Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü de bu çalışmalar kapsamında topladıkları kâğıt atıkları geri dönüşüme kazandırarak ülke kaynakların verimli kullanılmasına katkıda bulunuyor.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Çevre Mühendisi Tuba Doğru, “Sıfır Atık” çalışmalarına gösterdikleri özen ve desteklerinden ötürü Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ile Devlet Konservatuvarı Müdürü ve aynı zamanda Rektör Yardımcısı olan Prof. Ahmet Hamdi Zafer’e teşekkür ederek belgelerini takdim etti.
Öte yandan Eylül ayı içerisinde Trakya Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde bir ton cam şişe toplandı. Eğitim Fakültesi, TÜTAGEM, Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Rektörlük, İpsala Meslek Yüksekokulu ve Keşan Meslek Yüksekokulu binalarında toplanan bir ton cam şişe atığı lisanslı firmaya teslim edilerek yeniden üretime kazandırıldı. Çöpe gitmesi engellenerek geri dönüşüme kazandırılan atıkların aynı zamanda “Bir Öğrenci de Sen Okut” kampanyasına dâhil edilmesi de öğrencilere motivasyon sağlıyor.

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