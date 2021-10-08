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İşlerinden ayrılan Amerikalı ve Türk çift otostopla dünyayı geziyor Memurluktan istifa edip otostopla yollara düştü, dünyayı dolaşıyorlar

İHA

İşlerinden ayrılan Amerikalı ve Türk çift otostopla dünyayı geziyor Memurluktan istifa edip otostopla yollara düştü, dünyayı dolaşıyorlar

İstanbul'da devlet kurumunda çalışan Cihan Yavuz, çevre bilincini aşılamak için ‘Geleceğe Söz Ver’ temasıyla geliştirdiği projeden yola çıkarak işinden istifa etti ve bundan sonraki hayatını dünyayı dolaşarak yaşamaya adadılar.
Otostopla dünyayı dolaşan Cihan Yavuz'un çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla çıktığı yolda en büyük destekçisi ise Amerikalı nişanlısı Chelsea Bridgesile oldu. Otostop yaparak önce Türkiye'nin tamamını sonra ise Avrupa ülkelerini dolaşmayı hedefleyen çiftin ilk durağı Edirne oldu.
15 yıldır Türkiye ve yurt dışı gezileri yapan gezgin Cihan Yavuz, Amerikalı nişanlısı Chelsea Bridgesile birlikte otostop yaparak İstanbul'dan Edirne'ye ulaştı. Gittiği şehirlerde tarihi noktaları dolaştıktan sonra kentin işlek noktalarında mola veren Yavuz ve nişanlısı Bridgesile yanlarındaki eşyalardan bir kısmını satışa çıkarıyor. Buradaki en büyük amaçları ise para kazanmaktan çok yeni insanlarla tanışarak onlara çevre bilincini aşılamak oluyor.

Edirne’ye sadece Selimiye’yi görmek için geldik"
Edirne'nin tarihi ve turistik noktalarını gezdikten sonra yanlarındaki eşyaları Saraçlar Caddesi'nde satışa çıkaran gezginler, çevredekiler tarafından yoğun ilgi gördü. Çevre duyarlılığını arttırmayı hedefleyen gezgin çiftin, satışa çıkardığı ürünlere fiyat bile biçmediği görüldü. Vatandaşların merak edip yanlarına geldiğini ve o sırada onlara amaçlarını anlatma imkânı bulduklarını belirten Yavuz, "Almak isteyen gönlünden ne koparsa alıyor. Fiyat belirlemedik. Çünkü amacımız farkındalık oluşturmak. Edirne’ye sadece Selimiye’yi görmek için geldik. Nişanlım Amerikalı. O Selimiye’yi çok merak ediyordu. Camiler karşı özel bir ilgisi var. Gittiğimiz her yerde camileri fotoğraflıyor. Bir yandan da Türkiye’nin Amerika’ya karşı olan negatif algısını değiştirmeye çalışıyor” dedi.
Cihan ve Chelsea çifti ayrıca gittiği her şehirde yaşadığı ve karşılaştığı olayları günlük olarak not alıyor. Gezdikleri noktalarda yaşadıklarını not alan bu çiftin en büyük hayallerinden birisi de bunu bir kitaba dönüştürmek.
Sistemin dışına çıkmak için uzun yıllar çaba gösterdiğini ve şimdi ise bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Yavuz, hayallerini ve rüyalarını gerçekleştirmek için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

"Yeni insanlarla tanışıp çevre bilincini aşılıyoruz"
Hayalleriyle birlikte ülkeye, millete ve topluma faydalı olabilmek için ‘Geleceğe Söz Ver’ adında bir proje başlattığını belirten Yavuz, "Bu proje kapsamında binden fazla çocuğa eğitim ve seminer verdik. Aynı zamanda yeni insanlarla tanışıyorum ve insanlara doğanın temiz tutulması hakkında genel bilgiler veriyorum. Onlara dünyamızı korumamız hakkında önerilerde bulunuyorum” dedi.
15 yıldır sırt çantasını alıp gezilere çıktığını belirten Yavuz, bundan sonraki hedeflerinin tüm Türkiye’yi gezdikten sonra Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, İran’a, daha sonra ise Amerika’ya doğru yola çıkmak olduğunu ifade etti.

Amerikalı gezgin Selimiye'ye hayran kaldı
Nişanlısı Cihan Yavuz ile birlikte geziye çıkan Amerikalı Chelsea Bridges, Edirne’nin tarihsel olarak eski bir şehir olduğunu ve oldukça ilgisini çektiğini söyledi. Edirne’de gezdiği yerler arasında Selimiye Camii’ne hayran kaldığını belirten Bridges, Türkiye'yi ve insanlarını çok sevdiğini, yeni insanlar tanımaktan da çok heyecanlandığını ifade etti.
Amerika’da farkı kiliseler olduğunu söyleyen Bridges, "Gittiğim şehirlerde değişik camileri görmek istiyorum. Camiler çok güzel geçmiş tarihi yansıtıyor. Selimiye Camii’ne hayran kaldım. Edirne tarihi yansıttığı için çok beğendim. Tarihsel olarak eski bir şehir olduğu için oldukça ilgimi çekti gelip görmek istedim. Çok konuşkan bir insan olduğum için Türkiye’ye geldiğimde Türkçe bilmediğim için biraz zorlanıyorum. Ama genel olarak insanları dinleyip Türkçeyi öğrenmeye çalışıyorum. Daha önce arabayla çok gezdim. Ama bu şekilde yürüyerek hiç gezmemiştim. Türkiye’ye geldiğimde insanların çok iyi ve sıcakkanlı olduğunu gördüm. Türkiye’yi ve Türk insanlarını çok sevdim. Buraya geldiğimde yeni insanlar tanımak ve yeni bir yer görmek beni çok heyecanlandırdı” ifadelerine yer verdi.
Edirne'deki tarihi noktaları ve camileri dolaşıp kısa bir mola veren gezginler, tanıştığı insanlara çevre duyarlılığının gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için büyük önem taşıdığını anlattıktan sonra Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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