İpsala'da üniversite öğrencileri için aşı standı kuruldu

Edirne'nin İpsala ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik, aşılama çalışmaları yapılıyor. Üniversiteli öğrenciler için aşı standı kuruldu.

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi Mobil Aşılama Ekibi tarafından üniversitede aşı standı kuruldu. Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu’nda üniversitesi öğrencilerine Biontech ve Sinovac Covid19 aşıları yapılıyor.

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hayati Arda, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021.2022 yılı Üniversitede yüz yüze eğitim öğretimin başladığını belirterek "öncelikle öğrencilerimizin güvenliği personelimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak Yeni öğretim yılına başladık. Rektörlüğümüzün büyük desteğini gördük. Ayrıca üniversitemizin web ara yüzü var. Bu sayede derslere giren öğrencilerimizin bilgilerini güvenli bir şekilde sağlık bakanlığı ile oluşturulan işbirliği ile birlikte izleme belirleme imkanına sahibiz. Öğrencilerimizin büyük bir kısmı aşı olmuş durumda. aşı oranının yüksek olması bizleri sevindiriyor. Yüz yüze eğitimin sürdürebilme açısından önemlidir" dedi.

"Onları gerçekten özledik"

Arda açıklamasının devamında, "Aşısını çeşitli nedenlerle tamamlayamayan, öğrencilerimizin hiç aşısını olmayan ve ülkemizin çeşitli bölgelerinden illerinden gelen öğrencilerimizin İpsala Kaymakamlığının ilçe sağlık müdürlüğünün desteği ve işbirliği ile aşı standı kuruldu ve aşılarını oldular. Bunun için yüksekokulumuz adına teşekkür ediyorum, yüz yüze eğitimde bu yıl okulumuza yeni katılan 250 öğrenci ile birlikte toplam 700 yüz civarında öğrencimiz bulunuyor. Yüksekokulumuzun yeni kazanan öğrencilerin çoğu kredi yurtlar kurumunda ikamet ediyor. 160 kız öğrenci 160 erkek öğrenci toplamda 320 öğrenci barındıracak kapasitesi var. Kredi yurtlar kurumunun amacımız sağlıklı eğitimlerini sürdürebilmesi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 1,5 seneden fazla öğrencilerimizden uzaktık. Onları gerçekten özledik. Kendilerini görmekten son derece mutlu olduk. Eğitim öğretim yılının hepimiz için hayırlı olmasını dilerim" diyerek açıklamasını noktaladı.

Üniversite öğrencisi Kadir Kovancı, "Okulumuz sayesinde 2 doz aşımızı vurulduk. Aşılarımız tam ve şu an rahatız. Aşıların faydası var" şeklinde konuştu.

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