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Edirne'de tarımda verim arttı Altın dönemini yaşayan kanola, çiftçinin ilk tercihi olmaya başladı

İHA

Edirne'de tarımda verim arttı Altın dönemini yaşayan kanola, çiftçinin ilk tercihi olmaya başladı

Verimliliğiyle çiftçinin yüzünü güldürmeye devam eden kanolaya ilginin arttığını açıklayan Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, gelecek yıl bölgede kanola ekiminin daha fazla yapılacağı söyledi. Öztürk, ayrıca buğdayda geçen yıla göre verim artışı yaşandığı müjdesini de verdi.
Edirne’nin tarım konusunda çok şanslı olduğunu belirten Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Türkiye’nin birçok bölgesinde kuraklık nedeniyle olumsuzluklar yaşandığını ancak Edirne’nin yağış konusunda şanslı olduğunu söyledi. Buğday, kanola ve ayçiçeğinde verimlerin iyi olduğunun altını çizen Öztürk, mısır harmanının da başlayacağını belirtti. Buğdayda geçen yıla göre verim artışı yaşandığını net şekilde gördüklerini belirten Öztürk, bölge olarak kaliteli buğday üretildiğini söyledi.
Kanola fiyatlarının müzayede yöntemiyle elektronik ortamda belirlendiğini vurgulayan Öztürk, 2021 yılında bugüne kadar 5 bin 217 ton kanola satışının yapıldığını ifade etti. Fiyatlarda ciddi artış yaşandığını anlatan Öztürk, 2020 yılında ortalama 3 bin 68 lira olan fiyatın 2021 yılında 6 bin 119 liraya yükseldiğini söyledi.
Dünyanın küçük bir köy haline geldiğini belirten Öztürk, Amerika’daki MTA’nın fiyatının Türkiye’deki fiyatı da etkilediğini aktardı.
Karadeniz ülkelerindeki fiyatların Türkiye’yi etkilediğini ifade eden Öztürk, "Ondan dolayı ilk başta fiyat noktasında biraz burukluk vardı ama ay çekirdeği fiyatları artıyor. Toparladığından dolayı bu burukluk bir nebze de olsa ortadan kalktığını görüyoruz. Kanola fiyatlarının iyi olması, verimliliğiyle ilgili insanların verimden memnuniyet duyması kanola ekimine doğru yönlendiriyor. Önümüzdeki yıl daha fazla bir kanola ekimi ve daha fazla ürün göreceğimizi öngörüyoruz” dedi.
Borsaya ayçiçeği getirdiğini söyleyen üreticilerden Halil İbrahim Koç, bu yıl 1617 ton ayçiçeği elde ettiğini ve boşaltmak üzere tüccarın deposuna getirdiğini aktardı.
7 buçuk ton civarında buğdayı Ticaret Borsası'na getiren üreticilerden Zekai Karagöz, "Bugün buraya buğday getirdim. 7.5 ton buğday getirdim. Verim güzel ama fiyatların biraz daha yüksek olması lazım. Bu sene yağmur düştüğünden dolayı geçen seneye oranla buğdaylarımız iyi. Eskiden 1 kilo buğdaya 1 kilo gübre alırdık. Şimdi yok öyle bir şey. Seneye belki alternatif ürün kanolaya yöneliriz" dedi.
Bu sene buğdayda verimin iyi olduğunu söyleyen üreticilerden İzzet Özer, "Ayçiçeğini erken ekenler iyi durumda. Geç ekenlerin ürünleri ise sıcakta yandı. O yüzden verimleri düştü. Ben 22 ton buğday getirdim. Fiyatlardan memnunuz. Fakat girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Bunlar bizim verimimizi düşürüyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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