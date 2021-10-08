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“YÖK Üstün Başarı Ödülleri” Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ellerinden sahiplerini buldu “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu

İHA

“YÖK Üstün Başarı Ödülleri” Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ellerinden sahiplerini buldu “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu

YÖK tarafından her yıl verilen Üstün Başarı Ödülleri’nde Sosyal ve Beşeri Bilimler Kategorisi’nde ödülün sahibi Trakya Üniversitesi oldu. Dr. Çağatay Akdoğan ve danışman hocası Prof. Dr. Ayşe Akyol, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından 20172018 EğitimÖğretim Yılı’nda ilk kez hayata geçirilen ve bu yıl beşincisi verilen “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Arş. Gör. Dr. Çağatay Akdoğan da Sosyal ve Beşeri Bilimler Kategorisi’ndeki ödülün sahibi oldu.
“Farklı Reklam İçeriğine Maruz Kalan Deneklerin İşlevsel, Bilişsel ve Genetik Yanıtları Üzerinden Reklam Etkinliğinin Analizi” isimli teziyle ödüle layık görülen Dr. Çağatay Akdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “20212022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni”nde ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Öğrencidanışman ilişkisine dikkat çekmek, bu konuya ehemmiyet verildiğini göstermek amacıyla öğrenci ile birlikte tez danışmanın da ödüllendirildiği törende Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Akyol da Arş. Gör. Dr. Çağatay Akdoğan ile birlikte ödüle layık görüldü.
Zorlu bir sürecin ardından böylesine prestijli bir ödüle layık görülmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden Arş. Gör. Çağatay Akdoğan, daha büyük bilimsel çalışmalara imza atmayı ve Trakya Üniversitesinin ismini bilimsel alanda daha fazla duyurmayı hedeflediğini söyledi.
Dr. Çağatay Akdoğan gibi genç ve değerli bir bilim insanı ile beraber ödüle layık görülmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Ayşe Akyol ise biyoloji bilim dalını sosyal bilimlerle birleştiren bir çalışma olduğunu ve disiplinler arası bir çalışmaya danışmanlık yapmaktan gurur duyduğunu ifade etti.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da böylesine prestijli bir törende Trakya Üniversitesi’nden bir ismin ödüle layık görülmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Ülkemizdeki genç bilim insanlarına verilen bu ödülün Cumhurbaşkanımızın elinden alınıyor olması kendilerinin daha da iyisini başarmasında ve bilim adına daha büyük gayretler göstermesinde önemli motivasyon kaynağı olacaktır. Üniversitemizin genç araştırmacısı ve ailemizin başarılı üyesi Dr. Çağatay Akdoğan’ı ve danışman hocası Trakya Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Akyol’u tebrik ediyor, bu başarının diğer genç araştırmacılarımızı teşvik etmesini temenni ediyorum” dedi.
Trakya Üniversitesinin bilimsel gücünün her geçen gün arttığını da sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite olarak en büyük hedeflerinin bu tarz prestijli ödüllerde sürdürülebilir başarıyı sağlamak olduğunu dile getirdi.
Bireysel Ödül kategorilerinde Dr. Çağatay Akdoğan ve tez danışmanı Prof. Dr. Ayşe Akyol’un yanı sıra Fen ve Mühendislik Bilimleri Kategorisinde “Optoelektronik Nöral Arayüzleri İçin Yeni Biyouyumlu Kuantum Noktaları ve Nanoteknolojik Birleşimler” konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Houman Bahmani Jalali ve tez danışmanı Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu, Sağlık Bilimleri Kategorisinde “Santral Sinir Sistemine Yönelik Nanopartiküller İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Parkinson Hastalığında Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi” konusunda yaptıkları doktora teziyle Dr. Sema Arısoy ve tez danışmanı Prof. Dr. Tansel Çomoğlu ödül almaya hak kazandı.

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