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Edirne’de geçmiş gelenekler yaşatılıyor Edirne’deki tarihî, kültürel ve turistik eserler tanıtılıyor

İHA

Edirne’de geçmiş gelenekler yaşatılıyor Edirne’deki tarihî, kültürel ve turistik eserler tanıtılıyor

Trakya Üniversitesi, BulgaristanTürkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı olan Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi’ne desteğini sürdürüyor. Trakya Üniversitesi, Haskovo Müzesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Keşan’da çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Edirne’deki tarihî, kültürel ve turistik eserlerin tanıtılması ve eserler hakkında farkındalık oluşturulması, katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Çapraz Trakya Bağlantısı" projesi çerçevesinde Keşan’da "Gelenekler ve Süreklilik" daha sonra "Eski ve Sonsuz" etkinlikleri gerçekleştirildi.
Keşan Kent Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri ile Turizm ve Modern Dans Topluluğu üyeleri de destek verdi. Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan Üflemeli Çalgılar Orkestrası’nın müzik şöleni ile başlayan etkinliğe Modern Dans Topluluğu, tango gösterisi ile renk kattı. Trakya Üniversitesi ve Haskova Müzesi koordinasyonunda gerçekleşen etkinlikte Çamlıca köyü sakinleri halk oyunları gösterisi yaparak maniler okudu. Programda yöresel halk oyunları, eskiye ait maniler, ebru sanatı ve yöresel kıyafetler ile geçmişe ait birçok gelenek bugüne taşındı.
Edirne ve ilçelerinde bulunan 88 tarihî ve kültürel eserin dijital haritaya aktarılmasının hedeflendiği proje etkinliğinde “Dijital Akıllı Harita”nın il turizmi için öneminden söz edilen konuşmalara da yer verilerek çalışmanın Edirne, Keşan, İpsala ve Enez bölgesindeki eserlerin yeniden keşfedilmeleri ve tanıtılmaları konusunda sağlayacağı yararlar üzerinde duruldu.
Gerçekleşen etkinlikte söz alan Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen “Dün çocuktum, Keşan Kent Müzesi bahçesinde top oynuyordum, bugün ise aynı bahçede Keşan adına bir konuşma yapıyorum. Bu benim için çok özel ve gurur duyacağım bir gün. Kültürel mirasımızın hak ettiği ilgiye ve değere kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi de değerlerin yaşatılması adına yürütülen her projenin önemli olduğunu belirterek “Öğrencilerimiz ve hocalarımızla Keşan’ın yanındayız, içindeyiz ve Keşan’ı daha da iyi projelerle daha iyi yerlere getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler ise Keşan’ın yalnızca Avrupa’dan Asya’ya gidilen bir yer değil, gezilip konaklanabilecek ve başkalarına tavsiye edilebilecek önemli bir destinasyon noktası olduğunu ifade ederek Keşan’ı daha iyi yerlere getirecek projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
Etkinliğe Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen, Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, Arel Üniversitesinden Dr. Fatma Çalık Orhun, Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı ve Proje Yöneticisi Tahir Demirel ile Bulgaristan proje partnerleri katıldı.
“Gelenekler ve Süreklilik” etkinliği Keşan Kent Müzesi bahçesinde gerçekleştirilirken “Eski ve Sonsuz” etkinliği de Hersekzade Ahmet Paşa Camisinin önündeki alanda yapıldı.

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