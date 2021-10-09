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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Bayramlı köyünde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 de kişi yaralandı
Kaza, saat 14.30 sıralarında UzunköprüBayramlı yolu mevkiinde meydana geldi. Uzunköprü yönünden Bayramlı köyü istikametine giden Serkan Çinko yönetimindeki 22 LJ 339 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 59 AAN 028 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Serkan Çinko (39) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü ile birlikte 3 kişi yaralandı.
Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedenini, kaza yerine gelen itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarttı. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Serkan Çinko’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Uzunköprü devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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