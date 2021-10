Sınır kapısı çöplüğü

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı



Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)AVRUPA ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu üzerinde kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluşmasına neden olurken, sürücülerin bıraktığı atıklarla çevre kirliliği yaşanıyor. Sürücüler günlerce kuyrukta beklediklerini ve bu yüzden çöplerini çevreye attıklarını belirterek, ihtiyaçlarını giderecekleri tesislerin yapılmasını istedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR'lar Bulgaristan'a açılan Hamzebeyli Sınır Kapısı kara yolu üzerinde yoğunluk nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluşturuyor. Saatlerce kuyrukta bekleyen sürücülerin yol kenarına attıkları çöpler ise yol boyuncu çevre kirliliğine neden oldu. Çöplerin yol kenarında rüzgarla birlikte uçuşmasıyla geniş alanda poşet, pet şişe ve yemek atıklarıyla kirletildiği görüldü. Yol kenarına koyulan az sayıdaki çöp kutusunun ise yeterli olmadığı belirtildi.

'ÇÖP KUTUSU OLMADIĞI İÇİN ÇÖPLERİ YOL KENARINA ATIYORUZ'

Sürücüler, kuyruklarda saatlerce beklediklerini ve çöpleri çevreye atmaya mecbur kaldıklarını belirterek, yol boyunca çöp kutusu ve seyyar tuvalet ile ihtiyaçlarını giderecekleri tesisler yapılmasını istedi. Kuyrukta bekleyen TIR sürücülerinden Şaban Demir, "Biz burada beklediğimiz sürece bu çöpler oluşuyor. Çöp kutusu olmadığı için çöpleri yol kenarına atıyoruz. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR parkı yeterli olmadığından dolayı biz yollarda bekliyoruz. Parkın büyütülmesi ve bizi de orada bekletmeleri gerekir. Böyle yollarda ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Göçmenler TIR'larımıza kaçak bindiği için de araçlarımız yanından ayrılamıyoruz. Nereye gidelim? Bir an önce parkın büyümesi ve bizim de orada insani şartlarda sıramızı beklememiz gerekir "dedi.

'TESİSLER YAPIP BİZİ BU REZALETTEN KURTARMALARINI İSTİYORUZ'

Romanya'ya ihraç yükü taşıyan ve çıkış için kuyrukta bekleyen sürücü Hüseyin Şahin, çöpleri mecbur kaldıkları için yol kenarına bıraktıklarını söyledi. Şahin, "Burada biz beklediğimiz için çöpler oluştu. Çöp kovası yok, tuvalet yok. Biz de istemiyoruz, ben gerekirse arabama da biriktiriyorum çöpleri ama nereye kadar biriktireyim. Günün 24 saati bu yollarda kalıyoruz. Gideceğimiz parkımız yok. Kapıkule Sınır Kapısı'na gitsen 90 saatten önce çıkış yapamıyorsun. Mecbur burada bekliyorsun ve millette çöplerini buralara atıyor, yapacak bir şey yok. Burada 1 kilometre arayla çöp kutusu konulabilir .Hırsızlık olayı ve göçmenlerin brandalarımızı keserek araçlarımıza binmesini önlemek için araçlarımız başında da ayrılamıyoruz. Bizi burada bekletene kadar tesisler yapıp bizi bu rezaletten kurtarmalarını istiyoruz. TIR'larda sıra beklediğimiz için 2-3 gün kalıyoruz ve yattığımız yerde çöplerle kalamıyoruz. Mecbur çöpleri atıyoruz" diye konuştu.

2021-10-10 11:59:05



