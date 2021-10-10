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Rumeli ve Balkan düğünlerinin canlandırıldığı Necmi İğe Etnografya Müzesi'nde ilk nikah heyecanı

İHA

Rumeli ve Balkan düğünlerinin canlandırıldığı Necmi İğe Etnografya Müzesi'nde ilk nikah heyecanı

Edirne'de Rumeli ve Balkan düğünlerinin canlandırıldığı nadide sivil mimari eserlerden olan Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nde ilk kez nikah kıyıldı.
Edirne'de temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi’nde evlilik için ilk adımını atan çiftlerin nikahı da kıyılacak. Edirne Müzesi kurucularından Necmi İğe’nin dünyaya geldiği ve geçmişte devletin önde gelen isimlerinin konakladığı müze, nikâhlarını kıydırmak için gelen çiftleri adeta geçmişe götürecek. Balkanlar, Rumeli ve bölgenin düğünlerinin tüm öğelerini içinde barındıran Necmi İğe Etnografya Müzesi'nde talikadan düğün yemeği yapan kadınlara, kız istemeden kına gecesine, damat tıraşından düğün alayına, kurşun dökme sahnesinden ailece yemek sahnesine kadar birçok an canlandırılıyor. Nikah merasimi için gelen davetliler ilk olarak müzenin bahçesinde gelin arabası olarak kullanılan fayton ile karşılandı. 8 oda, 2 sahanlık, 1 sopa ve 2 avlunun yer aldığı müzenin çıkışında Balkan ve Rumeli coğrafyasında kullanılan geleneksel kıyafetler sergilenirken, müzenin avlusunda bulunan düğün hatırası kısmında davetliler fotoğraf çektirdi.
Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, “Necmi İğe Müzesi’ni Edirne turizminin hizmetine sunduk. Gerçekten çok özgün bir müze ve içerisinde Balkan kültürünü yansıtan gelenekler var. Çok özel motifler, heykeller ve odalar var. Bu güzel nadide eserin çok güzel de bir bahçesi var. Burada genç çiftlerimizin nikâhlarını kıyacağız. Bir başlangıç yaptık. İlk defa Burak ve Büşra çiftimizin nikâhını kıydık. Biz de turizm müdürümüz ile birlikte nikâh şahidi olduk. Bundan sonra tüm vatandaşlarımızın bu konakta nikâh törenlerini kıymak için hazır olduğumuzu ve özel kampanyalar olduğunu belirtmek istiyoruz” dedi.
Gelin Büşra Erbay, “Heyecanlı ve mutluyuz. Nikâhımızın burada olmasını istiyorduk. Müze açıldıktan sonra gelip bakmıştık. Bizi çok güzel ağırladılar içerisi çok güzel. Bize de böyle bir teklif sundukları için nikâhımızı burada kıymaya karar verdik. Burada ilk nikâhın bizim olması teklif edildi biz de kabul ettik. Katılanlara teşekkür ederiz. Güzel bir müze, Edirne’yi seviyoruz. Herkesin gelip dolaşmasını ve burada nikâh kıymasını öneriyoruz. Ortam çok hoş, burayı dolaştığımızda eski geleneklerin yaşatıldığını gördük ve çok duygulandık. İçerideki heykeller, kıyafetler, canlandırmalar, videolu anlatımlar çok güzel. Sadece gezmek için dahi olsa geçmişe bir yolculuk yapmalarını herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.
Damat Burak Filiz ise, "Nikâhınızın burada olmasını ister misiniz diye bir teklif gelmişti. Valimiz, vali yardımcımız nikâh şahitliği konusunda bizi yalnız bırakmadı. Böyle tarihi değerleri olan bir mekânda nikâhımızı kıydığımız için çok mutluyuz. Nikâh gününü almadan hazırlık aşamasına kadar her şeyde yardımcı oldular. Hiç bizi uğraştırmadılar. Her işi onlar hallettiler. Hem içeriye hem dışarıya nasıl olur nasıl gider hep yardımcı oldular. Bu organizasyonu yaptılar. Bundan dolayı çok mutlu, onurlu ve gururluyuz. Müzeyi dolaştığımızda eski değerleri anıyor ve görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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