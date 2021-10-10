Balkan ve Rumeli düğünlerinin anlatıldığı müzede ilk nikah kıyıldı



Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı, kentin en eski sivil mimarlık örneklerinden Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nde ilk nikah kıyıldı. Büşra Erbay ve Burak Filiz çiftinin şahitliğini yapan Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, "Bu bahçede Edirne halkımızın nikahlarını kıymak istiyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle 4 Temmuz'da açılan, kentin en eski sivil mimarlık örneklerinden Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi, ilk kez bir nikah törenine ev sahipliği yaptı. Balkan ve Rumeli düğünlerinin anlatıldığı müzede, nikahları kıyılan Burak Filiz ve Büşra Erbay çiftinin nikahına Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler şahitlik etti. Çift, sadece fotoğraf çekimi dolayısıyla izin almak için başvurdukları müzede, nikah kıyılma teklifi aldıklarını ve bunun da kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

'İLK NİKAHIN BİZE DENK GELMESİ MUTLULUK VERİCİ'

Edirne Müzesi'nin kurucularından Necmi İğe'nin adını taşıyan müzedeki nikaha çiftin yakınları da katıldı. Nikah öncesi konuşan Burak Filiz, "Ortak bir iş yerinde çalışmaya başladık, orada arkadaşlığımız başladı. Arkadaşlıktan sevgililiğe, oradan nişanlılığa, en son da evliliğimize kadar geldi. Burada yapılan ilk nikahın bize denk gelmesi bizi çok mutlu etti. Çok şanslıyız. Burada bize ellerinden ne geliyorsa destek oldular, çok yardımcı oldular. Teşekkür ederiz, herkese" dedi.

'BİZİM İÇİN HATIRASI OLAN BİR YER OLSUN İSTEDİK'

Büşra Erbay da müzeyi gezdiklerini ve çok beğendiklerini belirterek, ilk etapta amaçlarının mekanda sadece fotoğraf çektirmek olduğunu söyleyerek, "Öncesinde gelip dolaşmıştık, ilk açıldığında. Evleneceğimizi söylediğimizde bize bir teklifle geldiler, tarihimiz yakındı. Sağ olsunlar gün konusunda da bize olanak sundular. Çok da güzel oldu. Edirne'yi çok seviyoruz. Bizim için hatırası olan bir yer olmasını istedik. Burası da biçilmiş kaftan oldu bizim için. Aslında sadece fotoğraf çekilmek için istemiştik ama böyle teklifle geldikleri için çok mutlu olduk. İnsanlar illa nikah değil, dolaşmak istediklerinde de gelebilirler. Herkesin gelip görmesini isteriz" diye konuştu.

'BU BİR BAŞLANGIÇ'

Burak Filiz'in şahitliğini yapan Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler de, müzenin kent turizmine katkı sunan özgün bir yer olduğunu ifade ederek, "İçerisinde Edirne kültürünü yansıtan, Balkan kültürünü yansıtan çok özel figürler, betimlemeler ve odalar var. Tabi bu güzel, nadide eserin çok da güzel bir bahçesi var. Bu bahçede biz Edirne halkımızın nikahlarını kıymak istiyoruz. Bunun için bugün bir başlangıç yaptık. İlk defa Burak ve Büşra çiftimizin nikahlarını kıydık. Biz de Kültür ve Turizm Müdürümüz ile birlikte nikah şahidi olduk. Bundan sonra vatandaşlarımızın bu konakta nikah törenlerini kıymak için hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

Edirne Belediyesi Evlendirme Memuru Ahmet İşler'in nikahlarını kıydığı damat Burak Filiz'in şahitliğini Vali Yardımcısı Yusuf Güler, gelin Büşra Erbay'ın şahitliğini ise İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk yaptı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2021-10-10 17:02:01



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