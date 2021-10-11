Konfeksiyon mağazasından hırsızlık kamerada

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA) EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, bir konfeksiyon mağazası ile otomobilden hırsızlık suçundan aranırken yakalanan C.K. (17), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. C.K.´nin konfeksiyon mağazasından yaptığı hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi´ndeki Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi´ndeki bir mağaza ile otomobilden hırsızlık yapan, ayrıca mala zarar verme suçundan da firari olarak aranan C.K.´yi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları çevresinde yakalayarak gözaltına aldı. C.K.´nin çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
C.K.´nin konfeksiyon mağazasından yaptığı hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-10-11 11:31:41
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