Konfeksiyon mağazasından hırsızlık kamerada

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Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA) EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, bir konfeksiyon mağazası ile otomobilden hırsızlık suçundan aranırken yakalanan C.K. (17), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. C.K.´nin konfeksiyon mağazasından yaptığı hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi´ndeki Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi´ndeki bir mağaza ile otomobilden hırsızlık yapan, ayrıca mala zarar verme suçundan da firari olarak aranan C.K.´yi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları çevresinde yakalayarak gözaltına aldı. C.K.´nin çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

C.K.´nin konfeksiyon mağazasından yaptığı hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-10-11 11:31:41



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