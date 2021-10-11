Keşan´da beklenen sağanak etkili oldu

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Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)METEOROLOJİ'nin şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne´nin Keşan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 22 derece olduğu Keşan'da, öğleden sonra aniden kuvvetli yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. Bazı evlerin bahçelerini de su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı ilçe halkını uyardı. Yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği duyuruldu.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-10-11 15:51:11



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