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Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu (2)

DHA

Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu (2)


EVLERİ SU BASTI
Edirne'de gece saatlerinde başlayan, sabahın ilk ışıklarıyla şiddetini arttıran yağmur kentte su baskınlarına yol açtı. Fatih Mahallesi'nde bir rezidansın giriş katında, rögarın tıkanması sonucu su baskını yaşandı. Belediye ekipleri bölgede vidanjör yardımıyla su tahliyesine başladı. Vatandaşlar, geç müdahale ettiklerini öne sürdükleri ekiplere tepki gösterdi.
'EŞYALARIM GİTTİ, NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM'
Sitedeki evini su basan Zübeyde Yıldız, tüm eşyalarının zarar gördüğünü belirtti. Yıldız, "Yağmur başladığında daha durum belliydi, rögar taştı. Belediye geldi temizledi, bir şey yoktu. Ben de gittim ablamda kaldım. Sabah geldim evin hali bu şekilde. Gece sadece bir kere geldiler, rögarı açtılar ve gittiler. Akabinde yine yağmur başladı. Sonuçta böyle sular geri geldi ve evlerimize kadar girdi. Burası yapıldı diye biliyorduk alt yapı anlamında, bugüne kadar hiç böyle sorun olmamıştı. Sanıyorum ana şebekeden bir sıkıntı olmuş ve ceremesini biz çektik. Koltuğum, bazam, çocuk odam hepsi gitti. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.
Anne ve babasıyla oturan Gizem Gözler ise evlerinin yaşanacak durumda olmadığını ifade ederek, "Belediye alt yapı açılışını buradan yaptı ama açılışını yaptığı yerde şu an gezilecek halde bile değil. Evlerin içerisine giremiyoruz. Ekipleri arıyoruz, hiç kimse gelmedi. Kimseye ulaşamıyoruz. Camlardan, kapılardan sular içeriye girdi. Apartmanın içi su içerisinde. Yaşanacak halde değil şu anda ev, çok kötü durumda. Bir kere İtfaiye ekibi geldi suları çekmek için, onlar da yeterli değil dediler ve gittiler, sonra farklı bir araç geldi, içeriden suyu çektiler ama halen daha su gelmeye devam ediyor. Alt yapı ya yetersiz ya doğru değil" diye konuştu.
'ÖNLEM ÖNCEDEN ALINMALIYDI'
Site yöneticisi İbrahim Göçmen de belediyeyi önceden önlem alınması için uyardıklarını ifade etti. Göçmen, "Akşam su bastı ilk olarak. Belediyenin rögarları kapalı olduğundan dolayı geri tepti. Biz bunu söylediğimiz halde bizim buradan kapalı olduğunu söylediler ama nedense şu an kendi rögarlarını açmaya çalışıyorlar. Önlem daha gece söylediğimizde alınmalıydı. Geldiler, sizinle alakalı deyip gittiler. Şu anda da rögarları açmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
YOL ÇÖKTÜ, CADDELERDE SUYLA KAPLANDI
Şükrüpaşa Mahallesi İbrahim Ay Caddesi'nde ise yolda çökmeler oluştu. Ulaşıma kapatılan caddede belediye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleriyle yolun çöken kısımlarını kumla kapattı. Bazı cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Suyla kaplı caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-10-12 12:39:51

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