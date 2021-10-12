"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),(DHA)-EDİRNE´nin Enez ilçesi sahili açıklarında oluşan 2 hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştu. Denizde oluşan ve paniğe neden olan hortumlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortumlar herhangi bir tehlike oluşturmadan bir süre sonra kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2021-10-12 18:03:12



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