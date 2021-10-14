Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya için bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; bu akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi´nin batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, Edirne´nin güney ilçelerinde (Enez, Keşan, İpsala, Meriç, Uzunköprü) ve Tekirdağ´ın batı ilçelerinde (Şarköy, Malkara, Hayrabolu) kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi. Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-10-14 12:46:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.