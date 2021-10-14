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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulgaristan'dan gelen kadın soydaşlar Edirne'de ağırlandı

İHA

Bulgaristan'dan gelen kadın soydaşlar Edirne'de ağırlandı

Bulgaristan’da siyaset, iş dünyası ve STK’larda aktif görev alan soydaş kadınlar, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde Edirne’de düzenlenen “Sivil Toplum, Girişimcilik ve Siyaset Alanlarında Kadınlar” isimli toplantıda bir araya geldi.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun eşi Uzm. Dr. Nilgün Tabakoğlu ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ün öncülüğünde hayata geçirilen "Sivil Toplum, Girişimcilik ve Siyaset Alanlarında Kadınlar" toplantısı, Bulgaristan ve Türkiye’de siyaset, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere hayatın her noktasına dokunan kadınları buluşturdu. AK Parti Edirne Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Dr. Fatma Aksal, Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve eşi Uzm. Dr. Nilgün Tabakoğlu ile Türkiye ve Bulgaristan’dan çok sayıda davetlinin katıldığı toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından açılış konuşmalarına geçildi.
Uzm. Dr. Nilgün Tabakoğlu ve Büyükelçi Aylin Sekizkök’ün girişimleriyle Bulgaristan’ın farklı bölgelerinden gelen ve başarı hikayeleri ile dikkat çeken soydaş kadınlarla bir arada olmaktan ve onları Edirne’de, Trakya Üniversitesi’nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Tabakoğlu, “5 bin Balkanlı uluslararası öğrencimizin bin 351’i Bulgaristan’dan. Balkan Üniversiteler Birliği, Erasmus ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Bulgaristan üniversiteleri ile yakın ilişkiler içerisindeyiz. Burgaz Devlet Üniversitesi ile ortak hayata geçirdiğimiz 3,3 milyon euroluk proje ile iki ülkeye can olan Meriç’i ve çevresini geleceğe taşıyacağız. Balkanlar'ın en büyük sağlık merkezi hastanemizin yanı sıra onkoloji kliniğimiz, kemik iliği merkezimiz, epilepsi cerrahi merkezimiz ile ileri düzey sağlık hizmetlerinin tamamını burada sunabiliyoruz. Tüm imkân ve gücümüzü Balkanlar’daki, Bulgaristan’daki soydaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Bizim olan ne varsa sizindir” dedi.

“Coğrafyamızın kadınları zorluklardan güçlü bir şekilde çıkar”
Bulgaristan’da görev yapmaktan ve Sofya’ya atanan ilk kadın büyükelçi olmaktan dolayı büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Büyükelçi Aylin Sekizkök, “Sofya’daki görevimin ilk anından itibaren gözüm her zaman kadınların üzerinde oldu. Bulgaristan’daki soydaş kadınlarımızın hayatın her alanında yer bulmuş olmalarından ve çok önemli başarılara imza atmış olmalarından büyük mutluluk duyuyorum. Dünyanın her yerinde kadınlar önce ailelerini, sonra da çevrelerini daha iyi, daha güzel bir hale getirir. Onların hayalleri büyüktür. Aynı anda birçok görevi üstlenirler ve hepsinin altından başarıyla kalkarlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyada her şey kadının eseridir’ sözü kadına verilen önemi açıkça ortaya koymaktadır. Bizim coğrafyamızın kadınları zorlukları sever, çünkü zorluklardan güçlü bir şekilde çıkar. Sofya’da göreve başladığımdan bu yana gezilerim sayesinde temasta olduğum kadınların hepsi bana birçok şey öğrettiler. Bugün bu toplantıda Bulgaristan’da çok farklı alanlarda başarıyla mücadele veren tüm soydaş kadınlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepinizle gurur duyuyorum. Bu toplantıda sizleri yürekten dinleyeceğim. İnanıyorum ki bu toplantı ile güzel iş birliklerine imza atacağız” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar olarak inanırsak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur”
Kadınların siyasette daha fazla yer almasını temenni ederek başladığı konuşmasında başkanlığını üstlendiği TBMM KadınErkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun (KEFEK) faaliyet alanlarından bahseden AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, “Türk kadını, Avrupa’nın birçok ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Ama kadın milletvekili oranı maalesef uzun yıllar Mecliste yüzde 1’ler civarında kalmış ve bugün geldiğimiz noktada yüzde 17.2’ye ulaşmıştır. Bu kesinlikle yeterli değildir. Bu oranı artırmak için hepimiz elinden geleni yapmak zorundayız. KEFEK olarak kadını ilgilendiren bütün konularda çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca komisyonumuz, kadına yönelik her türlü ayrımcılığı, kadınlara uygulanan mobing, kız çocuklarını bilim ve sanata yönlendirme gibi konuların çözümü noktasında çalışmalar yapmaktadır. Kadınları geri planda tutarak ne Atatürk’ün dediği muasır medeniyetler seviyesine ne de ülkemizin 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşabiliriz. Bu hedeflere ulaşmak için başta biz kadınlara büyük görevler düşüyor. Mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar olarak inanırsak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur” şeklinde konuştu.
Bulgaristan’ın farklı bölgelerinden gelen soydaş kadınlarla bir arada olmaktan, onların başarı hikâyelerini ve mücadelelerini dinlemekten büyük mutluluk duyacağını ifade eden Aksal, “Bizler, konu ne olursa olsun Bulgaristan’daki ve Balkan coğrafyasındaki tüm soydaş kadınlarımızın yanında olmaya, onların daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından “Kadın ve Siyaset”, “Covid Salgının Etkileri ve Kadın”, “Kadın ve Girişimcilik” konulu üç ayrı oturum şeklinde organize edilen toplantıda Bulgaristan’dan gelen soydaş kadınlar, kariyer yolculuklarından, başarı hikâyelerinden ve yaşadıkları zorluklardan bahsetti.

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