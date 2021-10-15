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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fen bilimleri öğretmen adaylarının eğitimleri tamamlandı

İHA

Fen bilimleri öğretmen adaylarının eğitimleri tamamlandı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından ülkemizin farklı üniversitelerinde öğrenim gören fen bilimleri öğretmen adaylarına yönelik düzenlenen bilimsel etkinlik eğitimleri sona erdi. TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen eğitimlere, 17 farklı üniversiteden 32 öğretmen adayı katıldı.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nın ev sahipliği yaptığı, Prof. Dr. Eylem Bayır'ın yürütücülüğündeki 'Fen Bilimleri Öğretmen Adayları İçin Yenilikçi Öğretim Yöntem ve Ortamlarına Uygun Etkinlik Tasarlama Eğitimi' projesinde sona gelindi. TÜBİTAK 2237A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında düzenlenen eğitimlere, 17 farklı üniversiteden 32 fen bilimleri öğretmen adayı katıldı.
Fen bilimleri öğretmen adaylarının, öne çıkan yenilikçi öğretim yöntem ve ortamlarına uygun etkinlik tasarlayabilmeleri için gerekli bilimsel ve güncel bilgilerle donatılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde 16 saat teorik ve 64 saat uygulamalı olmak üzere toplam 80 saat eğitim verildi.
Trakya Üniversitesi’nin yanı sıra Türkiye’nin farklı üniversitelerinden çok sayıda bilim insanının görev yaptığı projede, öğrencilere STEM yaklaşımı, bilimin doğası, argümantasyona dayalı öğrenme gibi tüm yenilikçi öğretim yöntem ve yaklaşımları konularında bilgiler verildi. Eğitimler kapsamında ayrıca katılımcı öğretmen adayları tarafından pek çok etkinlik üretildi.
Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Eylem Bayır, projenin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimlerin oldukça verimli ve güzel geçtiğini belirterek, projenin öğretmen adaylarına çok önemli kazanımlarının olduğunu söyledi. Eğitimlere katılan öğretmen adaylarının fen öğretimi açısından özellikle uygulamaya yönelik konularda yaşadıkları birtakım olumsuzlukları giderdiklerini belirten Prof. Dr. Eylem Bayır, mesleki gelişimleri adına önemli ilerlemeler kaydettiklerine inandığını ifade etti.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Eylem Bayır’ın Düzenleme Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı projenin düzenleme ve eğitim kurulunda ise Trakya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hüsnüye Durmaz, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özyıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Emrah Oğuzhan Dinçer, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sevgi Aydın Günbatar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Doç. Dr. Betül Demirdöğen, Kırklareli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayfer Mutlu ve Gazi Üniversitesi’nden Dr. Sevinç Nihal Yeşiloğlu yer aldı.
Eğitim sonunda katılımcılara sertifika belgeleri verildi.

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